Paoliniová, jež se loni blýskla finálovou účastí v Paříži a poté i ve Wimbledonu, vybojovala úvodní set za 51 minut a ve druhém měla blízko k postupu. Za stavu 5:4 ale při podání soupeřky nevyužila dva mečboly a Svitolinová dotáhla set do tiebreaku.

V něm Italka za stavu 6:5 podávala na vítězství, poslední krok ale nezvládla. Další tři výměny získala soupeřka, zkrácenou hru vyhrála 8:6 a vynutila si třetí set. V něm už měla jasně navrch a za půl hodiny poté zápas při svém prvním mečbolu ukončila.

„Pořád nemůžu uvěřit, že jsem zápas dotáhla, v hlavě jsem pořád v něm, byla to velká bitva. Jasmine hrála výborně a bylo to s ní těžké. Jsem ráda, že jsem dokázala zůstat v klidu a bojovala jsem až do konce,“ řekla Svitolinová na kurtu.

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová se raduje z vítězství nad Jasminou Paoliniovou.

„Abych uhrála druhý set, musela jsem být agresivní, soustředit se na svůj plán a využít každou malou příležitost. Rozhodl jeden nebo dva fiftýny a jsem ráda, že jsem je získala. Ve třetím setu už jsem hrála dobře,“ dodala.

Tommy Paul postoupil do čtvrtfinále Roland Garros jako první Američan po 22 letech a navázal na výkon Andreho Agassiho z roku 2003. Dvanáctý hráč světového žebříčku porazil Australana Alexeie Popyrina hladce 6:3, 6:3, 6:3 a jako jediný z aktivních tenistů ze Spojených států dokázal projít na grandslamech mezi osmičku nejlepších na všech površích. Na Australian Open byl v roce 2023 v semifinále, na trávě ve Wimbledonu si loni zahrál čtvrtfinále.

V Paříži ho v neděli ještě mohou napodobit Ben Shelton, kterého čeká obhájce titulu Carlos Alcaraz, a Frances Tiafoe. Ten se utká s nenasazeným Danielem Altmaierem.