V aktuální sezoně předvádí ze všech Čechů nejlepší výkony, zazářil hlavně senzačním titulem na Masters v Miami. V prvním kole vyzve domácího Müllera, ve třetím může narazit na nasazenou devítku De Minaura z Austrálie. Zažije vůbec první Roland Garros mezi dospělými.

Ve středu v Ženevě skrečoval osmifinálový duel kvůli křečím. Od začátku března, kdy úřadoval v Acapulcu, se hledá. Los mu pro první kolo přidělil Francouze Halyse, ve třetí rundě číhá favorizovaný Dán Rune.

Povedl se mu začátek roku, kdy slavil titul v Brisbane, v posledních týdnech se ale trápí. Pětkrát vypadl hned po úvodním duelu. Do Roland Garros vstoupí proti Australanu Thompsonovi, ve třetím kole může jít na světovou jedničku Itala Sinnera.

Díky posunu do elitní stovky se poprvé v kariéře dostal přímo do hlavní soutěže grandslamu. Antuka mu sedí, na té pařížské se pokusí překonat Brazilce Monteira. V případě postupu dál se rýsuje bitva s Američanem Fritzem.

Finalistka turnaje 2023 loňský ročník zmeškala kvůli zranění a zdravotní potíže ji trápí i letos. Naposledy hrála před dvěma měsíci, půjde tedy o její první antukový start. V prvním kole bude proti Američance Parksové velkou favoritkou, v osmifinále může vyzvat její krajanku, světovou trojku Pegulaovou.

Karolína Muchová a Linda Nosková ve čtvrtfinále čtyřhry. (1. srpna 2024)

Teprve před šesti dny podstoupila první zápas po více než půlroční pauze, během níž léčila bedra, a utrpěla porážku. Do Paříže tedy šampionka turnaje z roku 2021 přijíždí nerozehraná. S 37letou Němkou Mariaovou by si na úvod měla poradit, pokud se dostane až do osmifinále, hrozí jí nasazená dvojka Gauffová z USA. V posledních třech letech vypadla vždy hned v prvním kole.

Ani dvacetileté naději se letos příliš nedaří. Na antuce má bilanci 3:4, proto se dá čekat, že její souboj s Ruskou Potapovovou bude vyrovnaný. Ve třetím kole může číhat žebříčková čtyřka Paoliniová z Itálie.

I ona v prvním kole změří síly s Ruskou, čeká ji turnajová třicítka Kalinská. V případné třetí rundě se jí rýsuje Gauffová.

Obhájkyně deblového titulu z loňska se letos ve dvouhře trápí a spadla až na 62. místo žebříčku. Los ji nešetřil, do prvního kola ji poslal proti 17. nasazené Kasatkinové, která čerstvě reprezentuje Austrálii.

Letos stihla odehrát pouze osm utkání, to poslední před třemi měsíci. Stále ji totiž omezují potíže s ramenem levé hrací ruky. V Paříži se loni probila do čtvrtfinále, před šesti lety do finále. Letos začne proti ruské kvalifikantce Selechmetěvové, ve třetím kole může narazit na Pegulaovou.

Tereza Valentová slaví vítězství ve finále dvouhry juniorek na Roland Garros.

Loni v Paříži triumfovala ve dvouhře i čtyřhře juniorek, letos už se 18letá naděje kvalifikovala do seniorské hlavní soutěže. Pokud porazí domácí Paquetovou, může si zahrát s Gauffovou.

Podruhé prošla na Roland Garros tříkolovou kvalifikací, o premiérovou výhru v grandslamové hlavní soutěži se pokusí proti 26. nasazené Ukrajince Kosťukové.

V Římě vyhrála první duel po návratu z mateřské, předchozí čtyři nezvládla. Před Paříží musela řešit zdravotní potíže, v prvním kole se utká se Švýcarkou Golubicovou.