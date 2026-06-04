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Polská senzace je ve finále. Chwaliňská si o titul v Paříži zahraje s Andrejevovou

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  20:10
O titul na Roland Garros si zahrají senzace turnaje Maja Chwaliňská a ruská tenistka Mirra Andrejevová. Polská kvalifikantka porazila v semifinále 7:6, 6:4 Rusku Dianu Šnajderovou, osmá nasazená Andrejevová zdolala 6:1, 6:3 Ukrajinku Martu Kosťukovou. Obě tenistky se v sobotu na pařížské antuce utkají o premiérový grandslamový titul.
Polská kvalifikantka Maja Chwaliňská po postupu do finále Roland Garros.

Polská kvalifikantka Maja Chwaliňská po postupu do finále Roland Garros. | foto: Reuters

Mirra Andrejevová se opírá do úderu v semifinále Roland Garros.
Mirra Andrejevová se natahuje po míčku v semifinále Roland Garros.
Mirra Andrejevová se soustředí na úder.
Mirra Andrejevová se omlouvá za míček, který škrtl pásku.
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Čtyřiadvacetiletá Chwaliňská do finále grandslamu postoupila jako teprve druhá kvalifikantka v takzvané open éře po Britce Emmě Raducanové, jež v roce 2021 dosáhla na US Open až na trofej.

„Je to jako sen. Vůbec nevím, co mám říct, kromě toho, že jsem strašně šťastná,“ uvedla Chwaliňská, jež do turnaje vstupovala jako 114. hráčka žebříčku. „Je obrovská výzva utkávat se tady neustále s těmi nejlepšími tenistkami světa. Jsem fyzicky a psychicky naprosto zničená. Ale to je normální.“

Maja Chwaliňská po vítězném semifinále na Roland

Na Roland Garros přitom Chwaliňská hraje teprve potřetí v kariéře v hlavní soutěži grandslamu. Pokud přidá včetně kvalifikace desátou výhru, napodobí krajanku Igu Šwiatekovou, jež v Paříži triumfovala čtyřikrát.

V sobotu se Chwaliňská utká poprvé v kariéře nejen s Andrejevovou, ale také s hráčkou z první světové desítky. „Trochu jsem na zápas Mirry koukala. Její hra je úžasná. Bude to pro mě další velká zkušenost. Dám do toho všechno, bude to grandslamové finále,“ uvedla rodačka z města Dabrowa Górnica, jež čtvrteční zápas odehrála s obvázaným levým stehnem.

Devatenáctiletá Andrejevová zdolala turnajovou patnáctku Kosťukovou ve třetím vzájemném utkání poprvé. Povolila jí jen čtyři gamy a zvítězila za hodinu a 16 minut. Oplatila jí letošní porážku z finále antukového turnaje v Madridu, předtím s ní prohrála také bez zisku setu v lednu v Brisbane.

Krasnojarská rodačka se stala pátou nejmladší finalistkou Roland Garros za posledních třicet let. Nejmladší byla v 16 letech a 238 dnech Švýcarka Martina Hingisová, která v Paříži neúspěšně bojovala o titul v roce 1997.

Mirra Andrejevová slaví postup do finále Roland Garros.

„Jsem moc šťastná, že jsem poprvé v grandslamovém finále, je to úžasný pocit. Řekla jsem si, že ať se stane cokoli, budu bojovat a dám do toho všechno. Měla jsem tohle nastavení a skončilo to vítězstvím,“ řekla Andrejevová.

Třiadvacetiletá Kosťuková šanci probojovat se do prvního grandslamového finále v kariéře naopak nevyužila. Utržila první letošní porážku na antuce po sérii 16 výher, doplatila na 34 nevynucených chyb. Účastí v semifinále ale zaznamenala dosud nejlepší výsledek na turnajích velké čtyřky.

Marta Kosťuková v semifinále Roland Garros.

Předloňská semifinaliska turnaje Andrejevová získala první set za 34 minut poté, co dotáhla vedení 4:0. Také ve druhé sadě přišla Kosťuková brzy o podání a prohrávala 0:3. V sedmém gamu se jí sice podařilo ruskou soupeřku poprvé brejknout, vzápětí ale přišla o servis znovu a Andrejevová poté duel dopodávala, proměnila hned první mečbol. Po něm nenásledovalo tradiční podání rukou u sítě, což je pravidlo, které Kosťuková od napadení Ukrajiny důsledně s ruskými hráčkami dodržuje.

Vavassori a Erraniová obhájili titul v mixu

Italští tenisté Andrea Vavassori a Sara Erraniová obhájili titul ve smíšené čtyřhře. Ve čtvrtečním finále porazili na antukových dvorcích v Paříži americko-kanadskou dvojici Evan King, Gabriela Dabrowská 4:6, 6:3, 10:4.

Vybojovali čtvrtý společný grandslamový titul, loni a předloni také uspěli na US Open.

Italští tenisté Andrea Vavassori a Sara Erraniová pózují na Roland Garros s trofejí pro vítěze mixu.

Vavassori s Erraniovou potvrdili na druhém grandslamu sezony roli nasazených jedniček. Na turnaji ztratili dva sety a vyhráli v Paříži desáté utkání v řadě. Američan King zde naopak neuspěl ani při druhé finálové účasti. Loni neúspěšně bojoval o premiérový titul po boku krajanky Taylor Townsendové.

Devětatřicetiletá boloňská rodačka Erraniová získala jubilejní desátý grandslamový titul. Zbývajících šest má z ženské čtyřhry. O osm let mladší Vavassori získal na turnajích „velké čtyřky“ čtvrtý titul, všechny má právě s Erraniovou z mixu.

Tenisový grandslam Roland Garros v Paříži

antuka, dotace 61,7 milionu eur

Ženy
Dvouhra - semifinále:
M. Andrejevová (8-Rus.) - Kosťuková (15-Ukr.) 6:1, 6:3
Chwaliňská (Pol.) - Šnajderová (25-Rus.) 7:6 (7:4), 6:4

Muži
Čtyřhra - semifinále:
Heliovaara, Patten (2-Fin./Brit.) - Herbert, Halys (Fr.) 6:3, 6:4

Smíšená čtyřhra - finále:
Erraniová, Vavassori (1-It.) - Dabrowská, King (Kan./USA) 4:6, 6:3, 10:4

Juniorky
Dvouhra - čtvrtfinále:
J. Kovačková (4-ČR) - Esquivaová (9-Šp.) 6:0, 6:2

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