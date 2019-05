Nepředvídatelné Roland Garros. V hlavních rolích Plíšková i Kvitová

Elitní hráčky před druhým grandslamem roku ladí na oranžové drti formu. Před (v případě úspěchu) dvěma hektickými týdny sbírají i psychické síly.



V neděli totiž v tenisovém areálu Rolanda Garrose vypukne antukové šílenství. A v ženské části soutěže půjde o obzvlášť zajímavé klání.

Od dubna, kdy v americkém Charlestonu vypukla antuková sezona, ovládla každý turnaj vždy jiná tenistka. Na větších akcích kategorie Premier, Premier 5 a Premier Mandatory se postupně z antukových triumfů radovaly Keysová (Charleston), Kvitová (Stuttgart), Bertensová (Madrid) a Plíšková (Řím).

„Od doby, co na úplné špici chybí Serena Williamsová, se hodně řeší, že schází holka, jež bude vyhrávat všechno,“ říká Plíšková, aktuální světová dvojka. „Jenže dominovat pořad taky nejde.“

Historickou sérii osmnácti odlišných vítězek letošních turnajů přerušila až Kvitová na konci dubna již zmiňovaným triumfem ve Stuttgartu. Stala se tak první tenistkou, která letos ovládla dva turnaje. Minulý týden se k ní přidala krajanka Plíšková, už předtím v Madridu Bertensová.

Roland Garros 2019 speciální příloha iDNES.cz

Hned kvartet tenistek (mezi nimi i Plíšková s Kvitovou) se může po antukovém grandslamu - při případném vítězství a shodě dalších okolností - posunout na tenisový trůn.

Takhle vyrovnaný souboj francouzské zápolení v posledních letech nenabídlo!

„Ze špičky jsou ale na antuku nejlépe připravené Halepová a Bertensová,“ všimla si Plíšková. „Ty dvě jsou pro mě jasné favoritky.“

Rumunka Halepová, nasazená trojka, v Paříži obhajuje titul. Letos na antuce hrála finále v Madridu proti Bertensové. Právě se zarputilou Nizozemkou patří v očích bookmakerů k největším favoritkám na zisk grandslamové trofeje. Obě se v Paříži mohou potkat opět až ve finále.

„Ale nezatracovala bych ani Serenu. I když silou to na antuce urve asi těžko,“ dodává Plíšková.

Americká superstar byla nalosována do horní poloviny pavouka. Forma trojnásobné vítězky Roland Garros je však absolutně nečitelná. Po čtvrtfinálové prohře na lednovém Australian Open s Plíškovou odehrála Williamsová tři turnaje a vždy odstoupila vinou zranění. Před týdnem v Římě se 23násobná šampionka potýkala s bolavým kolenem.

Další cíle pro Kvitovou

Drobné zdravotní lapálie řešila v posledních dnech i Kvitová. Finalistku letošního Australian Open sužovaly bolesti lýtkového svalu. Z Paříže ale před startem turnaje vzkázala, že její start není ohrožen.

Později se její trenér Jiří Vaněk rozpovídal pro oficiální web WTA o ambicích na Roland Garros. „Petra letos splnila dva cíle. Prvním bylo vyhrát každý rok jeden turnaj, ona už zvítězila v Sydney a ve Stuttgartu. Tím druhým je poté zvládnout více zápasů na grandslamu než loni.“

To se české tenistce povedlo už v lednu v Melbourne. A co teď v Paříži? „Kondiční trenér David Vydra ji připravuje pro velké turnaje a vrcholy, aby na nich byla fyzicky i psychicky v pohodě. Pokud se to povede, je pro Petru možné cokoliv.“

Nad případnými myšlenkami na zisk grandslamového titulu či premiérového posunu na post světové jedničky ale v týmu okolo dvojnásobné wimbledonské šampionky nepřemýšlejí. Především kvůli zbytečnému tlaku a očekávání. „Stát se světovou jedničkou by byl pro Petru sen, ale nemluvíme o tom,“ přiznává Vaněk.

Od Australian Open okupuje světový trůn Naomi Ósakaová. Antuka ale nepatří mezi její oblíbené povrchy. Při třech účastech v Paříži došla nejdál do třetího kola. „Navíc se odhlásila z generálek ve Stuttgartu i v Římě. Možná je na tom špatně fyzicky. Určitě ale má nějakou strategii,“ říká Plíšková.

Úvodní duely poodhalí formu širokého okruhu favoritek na vítězství. Roland Garros 2019 může začít!