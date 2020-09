Záhadná rána nad Paříží. Tenisté se báli výbuchu, zmatek způsobila stíhačka

O žádný výbuch či teroristický útok, jak se mohlo při prvním poslechu zdát, se naštěstí nejednalo, nad francouzskou metropolí pouze přeletěla stíhačka. Obyvatele města i účastníky Roland Garros ale notně vyděsila.

Záhadný zvuk prořízl pařížský klid krátce po poledni, v areálu antukového grandslamu zrovna probíhal duel mezi Wawrinkou a Koepferem, hrálo se i české derby mezi Barborami Krejčíkovou a Strýcovou.

„Zrovna jsem si nadhazovala míč na servis. Nadskočila jsem a říkala si, co to bylo,“ líčila Strýcová po zápase, který ve třech setech ztratila. „Chvilku jsem měla v hlavě, jestli za chvilku nepoběžíme pryč, ale brzy jsem na to nemyslela.“

Trending News @Trendin67197591 A explosion heard in #Paris during a Roland Garros tennis match https://t.co/SBvTVzgirv oblíbit odpovědět

S nečekaným vyrušením se musela přímo na kurtu potýkat i Ukrajinka Elina Svitolinová: „Trochu jsem se bála, protože jsem si myslela, že se stalo něco špatného. Podívala jsem se na rozhodčího a i on byl trochu v šoku.“

Nejisté a vyděšené pohledy k obloze však neměly opodstatnění, k žádnému neštětí nedošlo.

„V Paříži a pařížském regionu byl slyšet velmi hlasitý zvuk. Nešlo o žádný výbuch, byl to bojový letoun, který prolomil zvukovou bariéru,“ vysvětlila francouzská policie na twitteru.