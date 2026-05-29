Takové zápasy nemůže řídit žena, nemá kuráž, zlobil se tenista. A dostal pokutu

Paraguayský tenista Adolfo Daniel Vallejo si vysloužil na Roland Garros nespecifikovanou pokutu za vyjádření na adresu brazilské rozhodčí Any Carvalhové. Po porážce ve druhém kole se sedmnáctiletým Francouzem Moisem Kouamém uvedl, že ženy na umpiru nemají odvahu krotit hlučné publikum.
Paraguayský tenista Adolfo Daniel Vallejo ve druhém kole Roland Garros | foto: Reuters

„Myslím, že takovéto zápasy by měl rozhodovat muž,“ řekl 71. hráč světového žebříčku časopisu Clay. „Pro ženu je to hrozně těžké, protože lidi strašně otravují. Musíte mít hodně kuráže jít proti tomu davu.“

S Kouamém prohrál ve čtvrtek po pěti setech a bezmála pěti hodinách a byl si jistý, že atmosféra na zaplněném kurtu Suzanne Lenglenové jeho soupeři pomohla. „Věděl jsem, že to takhle dopadne. Mně to neublížilo, ale jemu to hrálo do karet,“ uvedl Vallejo s tím, že mužský rozhodčí by si s neuctivými fanoušky poradil.

Francouzská tenisová federace výroky dvaadvacetiletého hráče odsoudila. „O kompetentnosti rozhodčího nerozhoduje pohlaví, ale jeho profesionalita a schopnosti rozhodovat na nejvyšší úrovni. Výsledek zápasu nemůže takové poznámky nikdy ospravedlnit ani omlouvat. Organizátoři turnaje uloží Adolfu Vallejovi značnou sankci ve formě pokuty,“ uvedla federace v prohlášení.

„Roland Garros důrazně odsuzuje všechny sexistické poznámky, bez ohledu na to, kdo je pronese, a nabízí podporu této rozhodčí i všem ostatním rozhodčím na turnaji.“

Vallejo později na sociálních sítích tvrdil, že jeho komentáře byly vytrženy z kontextu. „Nikdy jsem nemluvil o ženách obecně, měl jsem na mysli tu rozhodčí, která během zápasu nedokázala zvládnout publikum,“ napsal na síti X. „Nicméně jsem neřekl, že jsem prohrál kvůli ní,“ uvedl.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

