Startuje Roland Garros. Kerberová končí, nastoupí Vondroušová

Její jméno patří do skupiny nastupující generace, kterou podle webu WTA stojí za to v Paříži sledovat. Vždyť Markéta Vondroušová od lednového výpadku na Australian Open na každém turnaji - odehrála jich celkem pět - došla aspoň do čtvrtfinále.

Navíc na antuce letos hrála finále v Istanbulu, před týdnem v Římě pronikla mezi osm nejlepších, když nestačila na pozdější finalistku Kontaovou.



Vynikající sérii teď bude chtít 19letá tenistka prodloužit na Roland Garros. V prvním kole na odlehlém kurtu číslo 13 vyzve Číňanku Wan Ja-fan, aktuálně 57. hráčku světa.

Vrcholem úvodního dne bude z českého pohledu večerní souboj nasazené dvojky Karolíny Plíškové s Madison Brengleovou. Semifinalistka turnaje z roku 2017 vyzve Američanku na centrálním dvorci Philippa Chatriera.

Plíšková přiletěla posilněna čerstvým titulem z Říma, nejcennějším antukovým počinem kariéry. Navíc s 29letou Brengleovou dosud zvládla všechny tři vzájemné zápasy.

V mužském pavouku hlavní soutěže se ze dvou českých zástupců v neděli představí Jiří Veselý. Pětadvacetiletý hráč vypadl během jara z elitní stovky žebříčku. Přesto se na něj v úvodu antukového grandslamu usmálo štěstí.

V prvním kole Veselý vyzve nenasazeného Argentice Mayera, 68. hráče světa.

Na antuce současná česká jednička odehrála letos vůbec nejvíce duelů. Většinu z nich ale na menších turnajích. Do Paříže Veselý přiletěl s bilanci 9-6 a čtvrtfinálovou účastí na challengerech v Marakéši a Ostravě.

V akci se objeví i Švýcar Roger Federer, jenž se na pařížskou antuku vrací poprvé od roku 2015. Soupeřem dvacetinásobného grandslamového šampiona bude Ital Lorenzo Sonego.



Turnaj vypukne i pro Bulhara Dimitrova, jenž před Roland Garros do trenérského týmu najal Radka Štěpánka. Představí se také Řek Tsitsipas, semifinalista letošního Australian Open, který bude chtít v Paříži vylepšit nepříliš vydařenou bilanci: nejdál u Eiffelovy věže došel do druhého kola.

Okamžité překvapení

Hned úvodní zápas na zřídka zaplněném centrálním dvorci nabídl překvapení. Nasazená pětka a trojnásobná grandslamová šampionka Angelique Kerberová nestačila na teprve 18letou Rusku Potapovovou.



Dva týdny před startem Němka vůbec netušila, zda na druhém grandslamu roku nastoupí. V posledních týdnech léčila zranění. „Jsem vůbec ráda, že mohu startovat,“ přidala ještě před úvodním duelem.“

Ruská tenistka Anastasia Potapovová slaví při debutu na Roland Garros postup do 2. kola.

A ten Kerberové vůbec nevyšel.



Proti 81. hráčce světa se trápila, hůř se pohybovala. Marně hledala zbraň na rostoucí sebevědomí Potapovové i její leckdy nekompromisní údery. Po 73 minutách se Kerberová pakovala po setech 4:6 a 2:6.

Potřetí v posledních čtyřech letech se tak Kerberová s Roland Garros loučí hned v prvním kole.

Potapovová tak slaví při debutu v Paříži životní vítězství. V dalším kole se utká s vítězkou zápasu mezi Vondroušovou a Wan Ja-fan.