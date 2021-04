Francouzi obecně platí za velké vlastence, Alize Cornetová ale v tomto případě národní cítění zcela zahodila. O tom, že se tenisové Roland Garros rozhodlo posunout začátek o týden na 30. května, se dozvěděla v televizní studiu – a byla to od ní óda na upřímnost. „Ne, to ne... Proboha. Podle mě je to dost sobecké rozhodnutí, kalendář tím utrpí. Měli bychom myslet na hráče i na ostatní turnaje a držet se plánů,“ řekla Francouzka.