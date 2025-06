Možná si ještě vzpomenete na září roku 2023, kdy spolu ve finále tenisového US Open bojovaly Aryna Sabalenková a Coco Gauffová. Z premiérového grandslamového titulu se radovala druhá zmiňovaná, tehdy...

Stadiony ME ve fotbale do 21 let: chlouba hlavního města i kouzelné podhradí

Při pohledu na slovenské fotbalové stadiony, nachystané na letošní mistrovství Evropy do 21 let, dostanete chuť usednout do hlediště a pohodlně si vychutnat zápas, možná se i trochu proběhnout po...