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Roland Garros ONLINE: Siniaková usiluje o postup do finále čtyřhry

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Sledujeme online   14:15
Předposlední krok k dalšímu grandslamovému titulu chce udělat Kateřina Siniaková. Česká tenistka společně s Američankou Taylor Townsendovou čelí v semifinále Roland Garros kanadsko-brazilskému páru Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová, utkání sledujeme v podrobné reportáži.

Kateřina Siniaková se soustředí na úder ve druhém kole Roland Garros. | foto: AP

Turnajové jedničky Siniaková s Townsendovou hrají první společné semifinále Roland Garros, loni na pařížské antuce vypadly o kolo dříve.

Třicetiletá Češka usiluje na pařížské antuce o čtvrtý titul – triumfovala v letech 2018 a 2021 s Barborou Krejčíkovou a předloni s jinou Američankou Coco Gauffovou. Celkově Siniaková bojuje o jedenáctý grandslamový titul z ženské čtyřhry, jeden má i z mixu.

Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, Stefaniová

Semifinále čtyřhry na Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.

„Určitě máme radost. Nebylo to jednoduché. Věděly jsme, že máme navrch, a když budeme hrát náš tenis, tak jsme lepší. Jsem moc ráda, že jsme takhle hrály a vyhrály ve dvou setech,“ řekla českým novinářům Siniaková po čtvrtfinále, v němž s Townsendovou zdolaly belgicko-slovinskou dvojici Magali Kempenová, Andreja Klepačová 6:1, 6:3.

Nyní proti nim stojí nasazené čtyřky Dabrowská se Stefaniovou, které společně hrají od začátku letošní sezony. Kanaďanka už dvakrát ovládla US Open, Brazilka se zatím v ženské čtyřhře na grandslamech dostala nejdále do semifinále, jednou triumfovala v mixu.

Siniaková s Townsendovou jsou tak jasnými favoritkami. Jestli předpoklady naplní a postoupí do finále, sledujte v podrobné reportáži.

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