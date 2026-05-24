Jako první je v akci Bouzková, která coby 27. nasazená soupeří s italskou kvalifikantkou Lucií Bronzettiovou, až 173. hráčkou žebříčku. Jejich dosud jediné vzájemné utkání je už čtyři roky staré a slavila v něm Češka, jež v posledních dvou letech postoupila v Paříži vždy do třetího kola.
ONLINE: Marie Bouzková vs. Lucia Bronzettiová
První kolo Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.
Valentová změří síly s Magdou Linetteovou, která v pořadí figuruje o 14 míst níže. Utkávají se poprvé a favoritkou je devatenáctiletá Češka, momentálně 43. hráčka žebříčku. O patnáct let starší Polka ale bude spoléhat na četné zkušenosti.
ONLINE: Tereza Valentová vs. Magda Linetteová
První kolo Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.
Pět let od svého senzačního triumfu si letos na Roland Garros připomíná Krejčíková. Možná i díky tomu pořadatelé její souboj s 26. nasazenou Hailey Baptisteovou zařadili na druhý největší kurt areálu.
|
Výsměch, není to fér, kritizuje McEnroe odměny pro tenisty. Evertová věří Muchové
Česká tenistka se nedávno vrátila na kurty po skoro tříměsíční absenci, Američanka se před třemi týdny blýskla tažením do semifinále v Madridu a před dvěma lety Krejčíkovou v dosud jediném vzájemném duelu porazila.
ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Hailey Baptisteová
První kolo Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.
Pokud Macháč postoupí do druhého kola, může si zahrát se světovou trojkou Alexanderem Zverevem. Potřebuje k tomu zdolat Belgičana Zizoua Bergse, s nímž má zatím pozitivní bilanci 2:1. Nicméně na elitním okruhu se potkávají poprvé, v žebříčku se nacházejí těsně vedle sebe – Bergs je 38. a Macháč 40.
ONLINE: Tomáš Macháč vs. Zizou Bergs
První kolo Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.
Menšík začne proti domácímu držiteli divoké karty Titouanovi Droguetovi, jemuž v rankingu patří 110. pozice. Dvacetiletý český talent, jenž plní roli turnajové 26, ho porazil před třemi lety na US Open a velkým favoritem bude i nyní, na třetím největším dvorci areálu Roland Garros.
ONLINE: Jakub Menšík vs Titouan Droguet
První kolo Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.
Bejlek vyfasovala do prvního kola někdejší grandslamovou šampionku Sloane Stephensovou, která se momentálně schovává až ve čtvrté stovce žebříčku a musela projít kvalifikací. Dvacetileté české levačce patří 35. příčka, avšak v posledních týdnech se jí nedaří.
ONLINE: Sára Bejlek vs. Sloane Stephensová
První kolo Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.
Co dalšího nabízí první den Roland Garros?
- Pouť turnajem začnou Němec Alexander Zverev, Ruska Mirra Andrejevová či Srb Novak Djokovič, jenž se ve večerním zápase na centrálním kurtu střetne s domácím obrem Giovannim Mpetshi Perricardem.
Nedělní program Roland Garros
začátky v 11:00
Kurt Philippea Chatriera (začátek ve 12:00): Krausová (Rak.) - Bencicová (21-Švýc.), Bonzi (Fr.) - Zverev (2-Něm.), M. Andrejevová (8-Rus.) - Ferrová (Fr.), nejdříve ve 20:15 Mpetshi Perricard (Fr.) - Djokovič (3-Srb.)
Kurt Suzanne Lenglenové: Chačanov (13-Rus.) - Gea (Fr.), Baptisteová (26-USA) - Krejčíková (ČR), Fritz (7-USA) - Basavareddy (USA), Efremovová (Fr.) - Cirsteaová (18-Rum.)
Kurt Simonne Mathieuové: Kosťuková (15-Ukr.) - Selechmetěvová (Rus.), Volynetsová (USA) - Burelová (Fr.), Droguet (Fr.) - Menšík (26-ČR), Fonseca (28-Braz.) - Pavlovic (Fr.)
Kurt č. 6, 1. zápas: Bronzettiová (It.) - Bouzková (27-ČR), 4. zápas: Bejlek (ČR) - Stephensová (USA)
Kurt č. 7, 2. zápas: Valentová (ČR) - Linetteová (Pol.)
Kurt č. 12, 2. zápas: Macháč (ČR) - Bergs (Belg.)