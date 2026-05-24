Roland Garros ONLINE: Pařížskou misi startují Bouzková, Krejčíková či Menšík

V Paříži začíná druhý grandslam sezony, antukové Roland Garros. V programu prvního dne figuruje hned šest českých tenistů, zápasy Marie Bouzkové, Barbory Krejčíkové, Terezy Valentové, Sáry Bejlek, Jakuba Menšíka i Tomáše Macháče sledujeme v podrobných online reportážích.

Marie Bouzková hraje bekhend v prvním kole turnaje ve Štrasburku. | foto: Owen Hammond / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Jako první je v akci Bouzková, která coby 27. nasazená soupeří s italskou kvalifikantkou Lucií Bronzettiovou, až 173. hráčkou žebříčku. Jejich dosud jediné vzájemné utkání je už čtyři roky staré a slavila v něm Češka, jež v posledních dvou letech postoupila v Paříži vždy do třetího kola.

ONLINE: Marie Bouzková vs. Lucia Bronzettiová

Valentová změří síly s Magdou Linetteovou, která v pořadí figuruje o 14 míst níže. Utkávají se poprvé a favoritkou je devatenáctiletá Češka, momentálně 43. hráčka žebříčku. O patnáct let starší Polka ale bude spoléhat na četné zkušenosti.

ONLINE: Tereza Valentová vs. Magda Linetteová

Pět let od svého senzačního triumfu si letos na Roland Garros připomíná Krejčíková. Možná i díky tomu pořadatelé její souboj s 26. nasazenou Hailey Baptisteovou zařadili na druhý největší kurt areálu.

Výsměch, není to fér, kritizuje McEnroe odměny pro tenisty. Evertová věří Muchové

Česká tenistka se nedávno vrátila na kurty po skoro tříměsíční absenci, Američanka se před třemi týdny blýskla tažením do semifinále v Madridu a před dvěma lety Krejčíkovou v dosud jediném vzájemném duelu porazila.

ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Hailey Baptisteová

Pokud Macháč postoupí do druhého kola, může si zahrát se světovou trojkou Alexanderem Zverevem. Potřebuje k tomu zdolat Belgičana Zizoua Bergse, s nímž má zatím pozitivní bilanci 2:1. Nicméně na elitním okruhu se potkávají poprvé, v žebříčku se nacházejí těsně vedle sebe – Bergs je 38. a Macháč 40.

ONLINE: Tomáš Macháč vs. Zizou Bergs

Menšík začne proti domácímu držiteli divoké karty Titouanovi Droguetovi, jemuž v rankingu patří 110. pozice. Dvacetiletý český talent, jenž plní roli turnajové 26, ho porazil před třemi lety na US Open a velkým favoritem bude i nyní, na třetím největším dvorci areálu Roland Garros.

ONLINE: Jakub Menšík vs Titouan Droguet

Bejlek vyfasovala do prvního kola někdejší grandslamovou šampionku Sloane Stephensovou, která se momentálně schovává až ve čtvrté stovce žebříčku a musela projít kvalifikací. Dvacetileté české levačce patří 35. příčka, avšak v posledních týdnech se jí nedaří.

ONLINE: Sára Bejlek vs. Sloane Stephensová

Co dalšího nabízí první den Roland Garros?

  • Pouť turnajem začnou Němec Alexander Zverev, Ruska Mirra Andrejevová či Srb Novak Djokovič, jenž se ve večerním zápase na centrálním kurtu střetne s domácím obrem Giovannim Mpetshi Perricardem.

Nedělní program Roland Garros

začátky v 11:00

Kurt Philippea Chatriera (začátek ve 12:00): Krausová (Rak.) - Bencicová (21-Švýc.), Bonzi (Fr.) - Zverev (2-Něm.), M. Andrejevová (8-Rus.) - Ferrová (Fr.), nejdříve ve 20:15 Mpetshi Perricard (Fr.) - Djokovič (3-Srb.)

Kurt Suzanne Lenglenové: Chačanov (13-Rus.) - Gea (Fr.), Baptisteová (26-USA) - Krejčíková (ČR), Fritz (7-USA) - Basavareddy (USA), Efremovová (Fr.) - Cirsteaová (18-Rum.)

Kurt Simonne Mathieuové: Kosťuková (15-Ukr.) - Selechmetěvová (Rus.), Volynetsová (USA) - Burelová (Fr.), Droguet (Fr.) - Menšík (26-ČR), Fonseca (28-Braz.) - Pavlovic (Fr.)

Kurt č. 6, 1. zápas: Bronzettiová (It.) - Bouzková (27-ČR), 4. zápas: Bejlek (ČR) - Stephensová (USA)

Kurt č. 7, 2. zápas: Valentová (ČR) - Linetteová (Pol.)

Kurt č. 12, 2. zápas: Macháč (ČR) - Bergs (Belg.)

24. května 2026  11:07

Roland Garros ONLINE: Pařížskou misi startují Bouzková, Krejčíková či Menšík

