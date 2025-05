Sezony ve fotbalových ligách skončily a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude nejžádanějším...

Fotbal čtyři roky přešlapuje, chci změnu, říká kandidát na šéfa asociace Trunda

Statná postava, široká ramena, ruce jako lopaty a pevný stisk. Podle figury byste ho tipli na hokejistu – a taky že ano. Napadlo by vás, že to dotáhl až do druhé švédské ligy? Rok 2005. „Zahrál jsem...