Šanci jsem měl, mrzelo Menšíka. Udělám maximum, abych jednou grandslam vyhrál

„Právě teď jsem z porážky samozřejmě smutný, ale doufám, že za pár hodin nebo dní se na tento zápas – a vlastně na celý turnaj – dokážu podívat pozitivně,“ dodal dvacetiletý Čech.
Ve svém premiérovém grandslamovém semifinále nepředvedl tak kvalitní výkon jako v předchozích soubojích, přesto německému soupeři zkomplikoval postup do bitvy o titul jedním získaným setem. S o devět let starším Zverevem prohrál po třech hodinách, využil jediný ze čtyř brejkbolů, soupeř mu naopak čtyřikrát servis vzal.
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„Saša je na kurtu strašně nepříjemný soupeř, nedá vám žádný bod zadarmo. Je těžké proti němu chytit rytmus, zvlášť když stojí tak daleko za základní čárou. Máte pocit, jako byste hráli do zdi,“ komentoval Menšík. „Bylo pro mě složité dostat se do správného tempa a do své zóny. Měl jsem herní plán, ale v některých chvílích bylo těžké zvolit správný úder.“
Nejvíce ho ale mrzelo, že nevyužil příležitosti, které proti světové trojce měl. „Na kurtu jsem cítil, že šance existovala. Nebylo to tak, že bych prohrál hladce ve třech setech a on by mě jednoznačně smetl. Kdyby tomu tak bylo, byl bych samozřejmě také smutný, ale v této situaci mě víc mrzí, že byly cesty, jak zápas zlomit,“ přiznal.
„Kdybychom hráli zítra nebo pozítří, třeba jsem mohl se stejnou hrou, ale s lepším rozhodováním vyhrát já. Přesto musím sportovně uznat Sašovy kvality. Udržel si své momentum i rytmus a nedovolil mi vzít si je zpět.“
Ve třetím setu si mladý Čech vyžádal přestávku na ošetření krku. Několik minut strávil mimo kurt, krk si pak během hry občas protahoval.
„Turnaj je dlouhý, a i když jsem během dvou volných dní dobře zregeneroval, během zápasu mi začal tuhnout krk na levé straně. Neřekl bych, že jde o zranění, které by mě vyřadilo na delší dobu. V danou chvíli mě ale ztuhlý krk omezoval v některých pohybech. Není to ale nic vážného a bude to v pořádku,“ ujistil.
Z tribuny ho kromě jeho týmu, rodičů, přítelkyně a fanoušků sledovali i bývalí šampioni Gustavo Kuerten, Andre Agassi nebo jeho krajan Jan Kodeš. „Abych řekl pravdu, přímo na kurtu to nevnímám,“ přiznal Menšík. „Zpětně je to ale obrovská pocta. Je skvělé, že se tenisové legendy chodí dívat a analyzují, jak se hra v dnešní době posunula. Hrát před nimi je pro mě čest a jsem rád, že jsem jim mohl ukázat to nejlepší ze sebe.“
A doufá, že příště předvede ještě lepší výkon.
Už během turnaje se ozývali bývalí hráči a experti, kteří předpovídali, že talentovaný český tenista má před sebou zářnou budoucnost. Což potvrzují i slova samotného Menšíka: „Udělám maximum, abych jednou na grandslamu došel ještě dál a třeba ho i vyhrál.“
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Loni už triumfoval na podniku Masters v Miami, kde si ve finále vyšlápl na svůj idol Novaka Djokoviče. I nyní v Paříži ho těšilo, že si dokázal držet dobrou výkonnost po celou dobu.
„Je to extrémně náročné. Tento turnaj mi ukázal, že na to mám a že to dokážu. Není to tak, že odehraji jeden skvělý zápas, a pak přijde strmý pád dolů. Ověřil jsem si, že to zvládnu,“ podotkl Menšík.
Teď ho čeká přesun na travnatý povrch. Sezona na něm vyvrcholí na přelomu června a července ve Wimbledonu. „Cítím se skvěle. Mentálně i fyzicky unavený samozřejmě jsem, ale nejsem úplně vyždímaný. Ze Stuttgartu jsem se odhlásil a odehraji jen jeden přípravný turnaj na trávě v Queen’s Clubu. Potřebuji dostat pod kůži jiné podmínky, odlišný povrch, jiné míče i prostředí. Zápasové tempo a rytmus mám, takže udělám maximum, abych na tyto výkony navázal i na Wimbledonu,“ doplnil.
V All England Clubu by měl využít své výšky a dělového servisu. A kdo ví, třeba i tam ukáže, že je schopný probojovat se do závěrečných kol grandslamů.