Turnaj zavedl night session se začátkem ve 20:15 v sezoně 2021 a od té doby se do ní vešly pouze čtyři duely žen, zbytek obstarali muži. Naposledy se nejprestižnější bitva dne týkala tenistek v roce 2023, prozatímní celkové skóre zní 4:46 v jejich neprospěch.

„Je to ostuda a nešťastné pro ženský sport obecně,“ posteskla si během letošního ročníku Tunisanka Uns Džábirová. „Myslím, že ti, kdo o tom rozhodují, nemají dcery. Nemyslím si, že by chtěli, aby se s jejich dcerami zacházelo takhle. Je to trochu ironické. Říkají, že diváci sledují více muže, ale když ženský tenis neukazují...“

Turnaji přitom od roku 2022 šéfuje bývalá vynikající tenistka Amélie Mauresmová. Na letošní kritiku reagovala podrážděně, novináře žádala, ať změní téma. A hájila se: „Není to tak, že holky nejsou dost dobré na to, aby hrály večer.“

A jak to tedy je?

Pro Roland Garros je nevýhodou, že ve smlouvě s vysílatelem night session, kterým je na rozdíl od zbytku programu placený kanál, má pouze jeden zápas. Kdežto Australian a US Open večer na centrální dvorec posílají dvě utkání, a tak je mohou mezi pohlaví rozdělit.

„Nejdůležitější je pro nás délka zápasů, ne jejich kvalita,“ zdůrazňuje Mauresmová.

Souboj tenistek na dva sety totiž může skončit klidně za necelou hodinu, kdežto u mužů, kteří na grandslamech hrají na tři vítězné sady, je prakticky zaručené delší trvání.

Ženy v night session na Roland Garros 2021 Serena Williamsová v prvním kole proti Irině-Camelii Beguové

Serena Williamsová v prvním kole proti Irině-Camelii Beguové 2021 Iga Šwiateková v osmifinále proti Martě Kosťukové

Iga Šwiateková v osmifinále proti Martě Kosťukové 2022 Alizé Cornetová ve druhém kole proti Jeleně Ostapenkové

Alizé Cornetová ve druhém kole proti Jeleně Ostapenkové 2023 Aryna Sabalenková v osmifinále proti Sloane Stephensové

Z dosavadního průběhu Roland Garros přicházely v úvahu pro night session třeba první kolo mezi Španělkou Paulou Badosaovou a Japonkou Naomi Ósakaovou, osmifinálová bitva loňské finalistky Jasmine Paoliniové z Itálie s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou nebo už zmíněný duel Rybakinové se Šwiatekovou.

Jenže také záleží, jaké další zápasy na daný den připadají. Organizátoři dávají přednost domácím a Francouzi mají nejznámější jména mezi muži, a tak se pod tmavou oblohou proháněli třeba Gäel Monfils či končící Richard Gasquet. Ale třeba ve středu hráli večer desátý nasazený Holger Rune z Dánska a Američan Emilio Nava, který je ve světovém pořadí až 137.

Favorit vyhrál ve třech setech, nicméně i tak utkání trvalo dvě hodiny a dvacet minut. Potenciální ženská náhrada mezi grandslamovými šampionkami Šwiatekovou a Emmou Raducanuovou zabrala o hodinu míň a skončila debaklem 6:1 a 6:2.

„Ženské by měly do night session víc zapojit, protože i ony hrají dobré zápasy,“ říká Markéta Vondroušová. „Chápu, že u kluků mají jistotu, že bude utkání delší, ale měl by tam být i prostor pro holky.“

Nejkratším večerním zápasem dosavadního průběhu letošního ročníku bylo vítězství Novaka Djokoviče nad Filipem Misolicem za dvě hodiny a osm minut.

Ženská utkání, která se natáhnou na tři sety, tento čas klidně mohou překonat. Rybakinová se Šwiatekovou se v neděli přetahovaly dvě a půl hodiny, a navíc nabídly mnohem napínavější podívanou než Djokovič či Rune, Polka zvítězila 1:6, 6:3 a 7:5.

Jenže u organizátorů už několik let v kuse převládá strach, že ženský duel může skončit i za hodinu. Nemají odvahu podstoupit risk a vyjít vstříc tenistkám, které se tak na ně zlobí.