Učedník vyzve mistra. Vypadá to beznadějně, tuší Ruud před finále s Nadalem

Zatímco Nadal půjde do svého 30. grandslamového finále, z nichž vytěžil 21 titulů, Ruud takový tenisový zápas zažije poprvé v kariéře.

„Je to velký kontrast, ale jsem outsider, takže si to půjdu užít,“ plánuje Nor.

K Nadalovi odmala vzhlíží, když dostal otázku, kolik ze Španělových 13 finále Roland Garros viděl, odpověděl následovně: „Asi všechny. Myslím, že bych dokázal říct, s kým v každém finále hrál. Je úžasně, že budu ve společnosti Puerty, Federera, Djokoviče, Thiema, Wawrinky...“

Jenže v boji o pařížský titul proti Nadalovi ještě nikdo neuspěl.

„Ve finále má skóre 13:0, takže porazit ho může vypadat jako beznadějný úkol,“ uvědomuje si Ruud. „Budu si představovat skvělé winnery a neskutečné výměny, protože je budu potřebovat, jestli mám mít nějakou šanci. Budu muset předvést svůj nejlepší tenis v životě.“

Nadal vs. Ruud online reportáž v neděli od 15:00

Na Roland Garros předvádí skvělé výkony, poradil si třeba s Polákem Hurkaczem, Dánem Runem a v pátečním semifinále s Chorvatem Čiličem.

S Nadalem se střetne poprvé v kariéře, dosud se s ním potkal jen v jeho akademii. Před čtyřmi roky tam dorazil jako 143. tenista žebříčku, nyní figuruje na osmé pozici a vyhlíží premiérové grandslamové finále.

„Hráli jsme nějaké tréninkové sety a myslím, že mě pokaždé porazil. Sice nějaké sety byly těsné jako 7:6 nebo 7:5, ale vždycky šly na jeho stranu. Ale když jsem tam byl jako host, snažil jsem se být hodný,“ vzpomínal Ruud s humorem na dobu strávenou v centru na Mallorce.

„Ne, dělám si srandu. Určitě to bude výzva. Budu se snažit přijít na něco jiného než v trénincích. A užiju si ten moment. Je to speciální příležitost pro nás oba. On hraje o svůj 22. titul, já o svůj první.“

I vzhledem k této bilanci je jasným favoritem Nadal. Letos v Paříži vyřadil Novaka Djokoviče a v pátečním semifinále postoupil po skreči nešťastně zraněného Alexandera Zvereva.

Přestože s Němcem bojoval přes tři hodiny, unavený si před finále nepřipadá. „Fyzička pro mě většinou není problémem. Bojoval jsem tu a udělal všechny možné věci, abych získal šanci dostat se tam, kde teď jsem. Jsem samozřejmě šťastný, že si zahraju další finále Roland Garros.“

Rafael Nadal se natahuje pro míček v semifinále Roland Garros.

A v něm ho čeká jeho obdivovatel, kterému bylo šest let, když Španěl v Paříži poprvé triumfoval.

„Casper je profesionál. Myslím, že má velmi dobrou povahu pro hraní tenisu. Je uvolněný a skromný. K učení vždycky přistupoval pozitivně. Mám radost z něj i z jeho rodičů, které znám velmi dobře. Jsou skvělí a já jsem vždycky šťastný, když se takovým lidem daří.“