Roland Garros ONLINE: Lehečka překvapivě prohrává, nastoupí i Muchová

Sledujeme online   11:00
Obě české jedničky vstoupí v pondělí do grandslamového Roland Garros. První kolo na pařížské antuce hraje Jiří Lehečka, jenž čelí španělskému tenistovi Pablu Carreňovi, zápas sledujeme v podrobné reportáži. Později odpoledne se představí ještě Karolína Muchová, kterou čeká duel s Ruskou Anastasijí Zacharovovou.

Jiří Lehečka ve třetím kole turnaje v Římě. | foto: Reuters

Dvanáctý nasazený Lehečka otevírá pondělní program na kurtu číslo 6. S 89. hráčem světa Carreňem se utkává podruhé, poprvé spolu hráli letos v únoru v Dubaji, kde triumfoval český tenista.

Svěřenec trenéra Michala Navrátila obhajuje loňské třetí kolo, které je jeho turnajovým maximem.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Pablo Carreňo

První kolo Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.

Turnajová desítka Muchová obstará závěrečný duel na třetím největším dvorci areálu Simonne Mathieuové. Finalistka turnaje z roku 2023 se střetne se Zacharovovou poprvé, loni i vinou zraněného zápěstí dohrála na Roland Garros hned v 1. kole.

ONLINE: K. Muchová vs. A. Zacharovová

První kolo Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.

V neděli si postup do druhého kola zajistili Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Marie Bouzková a Sára Bejlek, ve středu do turnaje vstoupí ještě Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková a Vít Kopřiva.

Co dalšího nabízí druhý den Roland Garros?

  • Svou poslední účast na domácím grandslamu zahájí francouzský showman Gaël Monfils, ve večerním zápase na centrálním dvorci se utká s krajanem Hugem Gastonem.
  • První kolo čeká také Američana Bena Sheltona, Nora Caspera Ruuda, Polku Igu Šwiatekovou či Kazašku Jelenu Rybakinovou.

Pondělní program

začátky v 11:00

Kurt Philippea Chatriera (12:00): E. Jonesová (Austr.) - Šwiateková (3-Pol.), Erjavecová (Slovin.) - Rybakinová (2-Kaz.), Humbert (32-Fr.) - Mannarino (Fr.), Gaston - Monfils (oba Fr.)

Kurt Suzanne Lenglenové: Rinderknech (22-Fr.) - Rodionov (Rak.), Svitolinová (7-Ukr.) - Bondárová (Maď.), Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.) - Anisimovová (6-USA), Merida (Šp.) - Shelton (5-USA)

Kurt Simonne Mathieuové: Paoliniová (13-It.) - Jastremská (Ukr.), Wawrinka (Švýc.) - De Jong (Niz.), Ruud (15-Nor.) - Safiullin (Rus.), Muchová (10-ČR) - Zacharovová (Rus.)

Kurt č. 6, 1. zápas: Lehečka (12-ČR) - Carreňo (Šp.)

Výsledky

