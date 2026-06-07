Opět se tak potvrdila známá deblová hláška: Pokud chceš uspět, spoj se s Kateřinou Siniakovou.
Však také jejich finálové soupeřky ve své řeči na neuvěřitelnou kariéru Češky narážely.
„Neplánuješ náhodou brzy skončit?“ rýply si do ní s úsměvem.
Siniaková je mezi deblistkami zkrátka pojem.
Ovšem kdyby tolik triumfů sbírala v singlu, je z ní tenisová superstar a nejopěvovanější hráčka světa. Úspěchy v deblu nejsou tak prestižní.
O to obdivuhodněji působí odvážný krok třicetileté Češky nepřijmout nabídku, která by ji u široké veřejnosti proslavila možná víc než celá její dosavadní kariéra.
Což zní možná trochu smutně, ale je to tak.
Siniakové se totiž nedávno ozvala legendární Serena Williamsová, která se ve svých 44 letech vrací zpět na kurty. Zatím jen ve čtyřhře.
A z toho, co všechno o české tenistce víme, není překvapující, že nabídku nastoupit po boku nejslavnější hráčky tohoto tisíciletí dostala právě ona.
Jenže trochu překvapivě odmítla.
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Tady Serena, nechceš se mnou hrát? Siniaková ale nabídku od legendy odmítla
„Bohužel ten týden, co se ona vrací, já nehraju,“ vysvětlila.
Ano, travnatý podnik v Queen’s Clubu začíná už v pondělí, tudíž by Siniaková neměla čas na přípravu. Také chce hrát kvalifikaci dvouhry v Berlíně, která startuje o víkendu.
Ale je to podobné, jako by vám Cristiano Ronaldo nabídl, abyste si s ním zahráli před zraky tisíců diváků a televizních kamer a vy byste místo toho radši šli odpočívat a trénovat individuální dovednosti.
Schválně, co byste si vybrali vy?
„Zahrát si s takovou legendou by byla čest. Hrozně mě mrzelo, že to takhle vyšlo, ale nedalo se to skloubit. Když to klapne jindy, budu moc ráda,“ líčila Siniaková.
Na druhou stranu je její rozhodnutí pochopitelné a sympatické. Nechce riskovat zranění z rychlého přechodu z antuky na trávu, jen aby si odškrtla zážitek. Jistě by pro ni znamenalo víc, kdyby s Townsendovou zopakovaly triumf i ve Wimbledonu.
Po boku Williamsové by se sotva dojala až k slzám jako v Paříži. Děkovala mamince, že se na ni přijela podívat. A to je víc než být „křovím“ při návratu Sereny.
Ve třiceti letech ještě nevzdává singlové ambice, v žebříčku je na 32. místě, jen pět pozic za kariérním maximem. Proto radši vyrazí zkusit individuální štěstí do Berlína.
Williamsové vzkazuje: Ráda si s tebou zahraju, ale až se to bude hodit mně.
Páni, to chce kuráž! A také mentalitu velké šampionky.
Češka dobře ví, že pokud bude pokračovat v podobných výkonech, americká ikona si na ni ještě vzpomene.
Mimochodem, už dohání jejích 14 titulů z grandslamového deblu. A v historickém českém žebříčku se přiblížila Janě Novotné, která je v čele s dvanácti tituly.
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Další grandslamový titul pro Siniakovou! Roland Garros vyhrála už počtvrté
Siniaková má také dvě zlata z olympiády či grandslamový titul z mixu ve Wimbledonu. Jenže kolegyním, které triumfují i v singlu, se slávou zkrátka nevyrovná.
Což bylo poznat i podle skromné divácké návštěvy, která dorazila na nedělní finále.
Ale to rozhodně nesnižuje počin, který se jí povedl. „Nemusím říkat, jak výborná tenistka Katka je, všechny její úspěchy mluví samy za sebe,“ chválila ji Townsendová. „Je pro mě ctí být na stejné straně kurtu jako ona.“
Pokud by Siniaková s Townsendovou vyhrála i US Open, ovládne všechny grandslamy se dvěma různými parťačkami.
A to chce pořádnou dávku umění.