Euforie i konec snu o velké obhajobě. Siniakovou štve konec ve čtyřhře

Přesně tohle se od ní čeká – Siniaková přestává bojovat skutečně až s posledním míčem zápasu, několikrát už vyhrála i po odvrácených mečbolech. A do seznamu bitev vydřených až na krev přibyla další, velmi cenná položka.



„Nejlepší letošní zápas? Rozhodně nejdelší,“ usmála se. A hodně si vážila nejen toho, jak urvala první set ze stavu 1:5. „Tak skvělou otočku jsem ani sama nečekala. Zabíjela mi tam na začátku skoro všechno…. Ale hrála jsem skvěle a i kdyby to na konci nevyšlo, věděla bych, že jsem odvedla maximum. Bylo strašně těžké to dotáhnout. Super vítězství.“

Zato Sakkariová, sošná žena se svaly antických soch, byla po výsledku 6:7, 7:6, 3:6 zdrcená. „Je to neomluvitelné. Měla jsem tu ohromně vysoké ambice, antuka je můj nejsilnější povrch,“ omlouvala se řeckým novinářům.

Siniaková ovšem musela euforii krotit, obvyklý pozápasový adrenalin bylo potřeba přetavit v obnovenou pozornost. „Bylo to složité emočně. I když to byl těžký a doufám, že i na koukání dobrý zápas, tělo jsem měla připravené. Cítila jsem se dobře. Náročnější bylo zůstat v koncentraci na další zápas,“ přiznávala.

Slzy Krejčíkové: Horečky mě oslabily, motala se mi hlava Vítězky loňského Roland Garros dohrály v 1. kole. A ne kvůli tomu, že Kateřina Siniaková předtím tři hodiny dřela na kurtu. „Můj výkon bohužel nebyl optimální. Minulý týden jsem tady před kvalifikací singlu onemocněla, ležela doma v horečkách,“ říkala v slzách Barbora Krejčíková. „Rozhodnutí sem přijet bylo těžké. Věřila jsem, že se to zlepší, ale v zápase to nešlo. Katka je moje kámoška, hodně jsme toho spolu prožily. Nechtěla jsem jí zkazit možnost, že by nám to vyšlo jako loni. Jenže od prvního míče se mi motala hlava. Je mi špatně ještě teď.“ Siniaková její přesný stav poznala až na kurtu: „Bára mi napsala, že je nemocná, ale nevěděla jsem, že je to až tak vážné. Na začátku zápasu jsem z toho byla zaskočená.“



Jejich debl ovlivnily zdravotní potíže Krejčíkové (viz box). Bláznivý den se vším, co může tenis nabídnout.

„Mrzí mě to dost. Nebyl to dobrý výkon, po dlouhé době jsme vypadly v prvním kole. Jsem z toho hodně špatná,“ říkala Siniaková. „Nejdřív euforie, že jsem to tak vydřela proti Sakkariové – a pak nečekaná prohra ve čtyřhře. Snad využiji šanci v singlu.“

V něm přijde další památný duel, jak jinak ostatně nazvat možnost vyzvat světovou jedničku. Siniaková se ve 3. kolo utká s Naomi Ósakaovou, šampionkou posledního US Open i Australian Open.

„Naomi je skvělá hráčka, poslední dobou to dokazuje,“ říká Siniaková. „Tady se zatím trošku trápí, tak doufám, že dokážu tuhle šanci využít. Určitě půjdu na kurt s tím, že chci vyhrát, že na to mám. Zahrála jsem tu slušné zápasy. Bude se snažit předvést co nejlepší tenis a bojovat až do konce.“

Základem bude nepodlehnout síle okamžiku.

„Už jsem měla tu čest hrát tady finále deblu na Chatrierovi,“ nebojí se velkých arén. „Těším se. Doufám, že budu připravená. Ženský tenis je hodně otevřený, všichni jsou blízko u sebe, může vyhrát kdokoliv. Doufám, že to chytnu od začátku a budu se to snažit co nejdelší dobu vydržet. I když je Naomi světová jednička.“

Čtvrteční dvojitá zkouška – těla i nervů – se jeví jako dostatečná příprava.