Já si pamatuju větší výhry, řekl v Paříži otec Siniakové

Třiadvacetiletá tenistka má našlápnuto. V roce 2019 dlouho kupila prohry, za lepším angažmá od ní ze dne na den odešel kouč Iain Hughes - a tak ji zase trénuje otec, rodák z Moskvy a úspěšný podnikatel.

Spolu dorazili do Paříže a...

„Myslím, že každý hráč přijíždí s tím, že chce celý turnaj vyhrát,“ říká. „Víra musí být, ale střízlivá. Je důležité se ani nepřeceňovat, ani naopak nepodceňovat. Myslím si, že Katka má dobrou formu. Věřím, že by mohla vyhrávat turnaje.“

Na Roland Garros způsobila v sobotu poprask. Naomi Ósakaová po sérii 16 vyhraných grandslamových duelů nevěděla, co si počít ani se sebou, ani se Siniakovou.

„Hrála rozumně, inteligentně. Mentálně ji přehrála,“ říká Siniakov z dvojrole rodič-trenér. Pak překvapí: „Je to určitě dobrý výsledek. Ale já osobně si nemyslím, že nejlepší v kariéře.“

I to pomáhá chápat drajv, který Siniakové nebrání vyhlašovat: „Jednou chci být světová jednička.“ V pondělí hodlá udělat další krok v osmifinále proti Američance Madison Keysové (online reportáž od 11.00).

„Jestli to bere přes grandslamy, O. K. Formu má dobrou, O. K. Dospívá, jako hráčka je lepší. Ale tady už něco uhrála, zná prostředí, není pro ni všechno nové. Pro mě byly zajímavější první velké výsledky, když si procházela tenisovým dospíváním,“ líčí Siniakov.

VIDEO: Šok v Paříži. Siniaková rozdrtila světovou jedničku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„V tomto období se hodně hráček zastaví v páté či šesté stovce. Pamatuju z té doby perfektní zápas v New Yorku proti Bouchardové na tři sety. Loni velké vítězství v Šen-čenu proti Máši (Marii Šarapovové). Její první titul, taky v Šen-čenu (2017), kde porazila Kontaovou, Halepovou. Ta je pro mě stabilnější než Ósakaová.“

Siniakov nezapře svůj hodně byznysový přístup. Žádná výhra prostě není dost velká k tomu, aby opravňovala k povolení tempa.

„Já si myslím, že není tak těžké zůstat při zemi a pracovat dál, pokud chcete dál vyhrávat. Tenis je zajímavý v tom, že nemůžete vyhrát olympiádu - a žít z toho další čtyři roky,“ soudí.

„Každý den se něco mění. V sobotu vyhrála, v pondělí se to povést nemusí. Ale to víte, že jsem měl radost. Když někdo tvrdě trénuje, musí se to projevovat. Já pořád tvrdím, že největší motivací je úspěch.“

Přidá jeho dcera další? „Už nějaké turnaje vyhrála, jak v deblu, tak v singlu. Má dobrá vítězství nad dobrými hráčkami,“ říká Siniakov. „Pokud bude pracovat, může porazit i další.“

A i když se to nepovede, bude se pracovat dál. Takhle jsou v rodině věci nastavené. A takhle nyní i fungují.