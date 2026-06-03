Fonseca po porážce velebil Menšíka: Má kuráž, skvěle servíruje a je skromný kluk

„Byl to těžký zápas, ale celkově bych to zhodnotil jako velmi pozitivní týden,“ líčil devatenáctiletý Brazilec na tiskové konferenci. Postupem do čtvrtfinále si výrazně vylepšil grandslamové maximum, předtím se dostal maximálně do třetího kola.
„Hrál jsem tento týden dobrý tenis, přitom jsem se vracel po menším zranění a do turnaje jsem šel bez velkých očekávání. I tak jsem došel daleko,“ zhodnotil své účinkování v Paříži.
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Vyděsila ho bolest nohy, ale semifinále mu nesebrala. Hraju čím dál lépe, těší Menšíka
Ve čtvrtfinále odvrátil šest mečbolů a 16 brejkbolů z 21, sám si šanci na zisk soupeřova podání vytvořil jen pětkrát. Dvakrát sice českému tenistovi servis vzal, Menšík se ale pokaždé dostal zpět do hry.
I když v napínavém dvanáctém gamu třetího dějství dvacetiletý Čech nevyužil šest mečbolů, v závěrečném tiebreaku už byl Fonseca bez šance. Přesto si ale z francouzské metropole odváží cenné informace: „Tento turnaj mi dodal větší jistotu a sebevědomí pokračovat dál. A také mi pomohl o něco lépe pochopit své tělo a své limity.“
O čem ještě Fonseca po čtvrtfinálové porážce mluvil?
O dvanáctém gamu třetího setu, kdy odvrátil šest mečbolů: „Myslel jsem jen na to, abych vyhrál ten konkrétní game, nad zbytkem zápasu jsem vůbec nepřemýšlel. Snažil jsem se ukázat to nejlepší, co ve mně bylo, a bojovat. Dal jsem do toho zápasu všechno, ale bohužel to byl Jakubův den. Ale nemyslím si, že bych hrál špatně.“
O podobnosti čtvrtfinále s předchozími zápasy: „Jiný den, jiný soupeř, jiné podmínky. Dneska byla zavřená střecha, míče létaly mnohem pomaleji. Ale úroveň zápasu byla opět velmi vysoká. Jakub hraje výborně od základní čáry, ale chodil si pro míče i na síť a vycházelo mu to.“
O Menšíkovi: „Jeho servis je úžasný. A také způsob, jakým zvládá důležité body, je působivý. Většinu zápasu měl pod kontrolou. Skvěle servíroval a jeho return, ať už proti prvnímu, nebo druhému servisu, létal hluboko do kurtu. Tím na mě vyvíjel obrovský tlak. Už vyhrál Masters a teď je poprvé v semifinále grandslamu. Nebojí se, má odvahu a kuráž.“
O své proměně: „Nevěděl jsem, jestli zvládnu pětihodinový zápas. Pořád jsem ještě nenarazil na svůj skutečný limit, ale už vím, že fyzicky jsem na tom hodně dobře. Po těch dvou zápasech, ve kterých jsem prohrál první dva sety, jsem musel hledat jiná řešení a jiné způsoby, jak hrát. A nakonec jsem to zvládl. Jdu správným směrem. Asi jsem pořád ten stejný Joao, ale našel jsem nové možnosti.“
O nadcházejících podnicích: „Mám rád trávu, hrát na ní je zábava, bohužel je na tomto povrchu jen pár turnajů. Teď konečně pojedu domů, asi jen na týden. Ale chci si co nejvíce užít rodinu a pak znovu bojovat.“