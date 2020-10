Další krádež a tenisová rebelie sílí: Chceme jestřábí oko i na antuce

Shapovalov ve 2. kole Roland Garros zápolil se Španělem Carballesem. Po velké přetahované podával za stavu 5:7, 7:6, 3:6, 6:3, 5:4 a 30-15. Carballes jeho servis s vypětím sil vůbec vrátil, Shapovalov si jistil dopad a i když instinktivně výměnu dohrál do sítě, hned se hlásil: Těsný aut.

Jenže rozhodčí na místo přiběhl a byl opačného názoru. Tak už to na antuce chodí. Stopa v oranžové drti platí za nerozporovatelný důkazní materiál. S faktorem lidské chyby se nepočítá. Marné proto byly zoufalé Kanaďanovy protesty: „Ne! Ne! To ne!

Místo aby mohl doservírovat s polštářem dvou mečbolů, nakonec padl v páté sadě 6:8. A po tiskovce na Twitteru postoval televizní záběr jestřábího oka s dotazem na ATP: „Kdy se dočkáme na antuce?“

Podporu získal rychle. Třeba i proto, že dvojnásobný pařížský finalista Dominic Thiem po výhře nad Norem Ruudem sportovně líčil: „I v mém zápase se stala chyba, tentokrát v můj prospěch. Casper mi to po zápase ukázal na mobilu. Nechci všechno házet na rozhodčí, někdy to mají opravdu těžké, zvlášť zkraje setů. Ale tím spíš by jestřábí oko zajistilo férové podmínky.“

Poražený Ruud je s ním – nepřekvapivě – zajedno. „Sám jsem si nebyl jistý, ale pak mi kamarádi poslali televizní záběr. Už bychom s tím měli začít, odpustili bychom si všechny ty hádky s umpirovými sudími,“ uvedl.

V tomto případě žádná diskuze o liteře a duchu pravidel, která se rozpoutala po verdiktu sudího proti fotbalové Slavii, nekoná. Buď je míč dobrý, nebo v autu. Nic mezi tím. A v roce 2020 už spoleh pouze na oči sudích vážně působí zastarale.

„Navíc v těchto sporech, když budu upřímný, většinou míváme pravdu my hráči,“ soudí Ruud. „Viděl jsem, co se stalo Shapovalovovi. U mě nešlo o tak zásadní chvíli, ale každý bod se počítá; dokážu si představit, jak strašně frustrovaný musel být on. Doufám, že v budoucnu dorazí technologie i na antuku.“

Na dálku je podpořila nastupující hvězda Stefanos Tsitsipas. A ani k tomu nepotřebovala zrovna prožít krušný zážitek. „Nechápu, proč jsme v tomhle nepokročili,“ pronesl. „Vždyť technika je tu od toho, abychom se posouvali dál. Věřím, že tohle do tenisu patří bez ohledu na povrch. Naprosto podporuji jestřábí oko na betonu, trávě i antuce. Na té sice míče nechávají stopy, ale někdy nejsou tak přesné, jak si řada lidí myslí.“