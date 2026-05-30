Kanár za 19 minut, pak vzkříšení. Už jsem mu nedal šanci, slavil Menšík osmifinále

  8:55
Po minulém zápase ho postihly křeče a měl co dělat, aby kvůli vyčerpání vůbec odešel z kurtu. V úvodu třetího kola Roland Garros zase schytal Jakub Menšík kanára. Pak už ale soupeři nedal šanci – Alexe de Minaura, světovou sedmičku, se kterou český tenista předtím pětkrát prohrál, porazil 0:6, 6:2, 6:2 a 6:3.
Jakub Menšík slaví postup do osmifinále Roland Garros. | foto: Reuters

„Tento turnaj mě zatím fyzicky velmi důkladně testuje a jsem nadšený, jak to zvládám,“ hodnotil Menšík na tiskové konferenci. Obzvlášť minulé kolo proti Marianu Navonemu pro něj bylo náročné, v pětisetovém boji byl kvůli vedru viditelně oslabený a po výhře zůstal ležet na kurtu.

„Jedna věc je vyhrát pětisetovou a téměř pětihodinovou bitvu, ale nastoupit o dalších 48 hodin do dalšího zápasu, který mohl trvat stejně dlouho nebo ještě déle, to je něco jiného,“ řekl český tenista.

„Pamatuji si několik pětisetových zápasů z minulosti, po kterých bylo moje tělo naprosto zničené a další den pro mě byl problém udělat jakýkoliv pohyb. To, že jsem se dokázal vrátit fyzicky i mentálně tak silný, velmi oceňuji. Je to výsledek tvrdé práce a jsem rád, že jsem zjistil, že to zvládnu.“

Zápas s Australanem De Minaurem, kterého v šestém vzájemném utkání porazil Menšík poprvé, trval bezmála dvě a půl hodiny. Dvacetiletý rodák z Prostějova, který v Paříži plní roli nasazené šestadvacítky, měl do utkání proti nasazené osmičce horší vstup. V prvním setu uhrál jen pět fiftýnů a za 19 minut dostal nepopulárního kanára.

„Nebylo to vůbec snadné. Po předchozím zápase jsem v sobě neměl žádnou energii. Rozhodně jsem se necítil na sto procent. Fyzicky jsem toho měl v nohách po minulém utkání dost, navíc to bylo náročné i mentálně,“ přiznal Menšík, jenž po úvodní sadě nevypadal vůbec dobře.

„Hrajete proti někomu, kdo běhá po celém kurtu, nedá vám žádný míček zadarmo a nedělá chyby. Zvlášť když jde o hráče, kterého jsem nikdy předtím neporazil. Potřeboval jsem chvíli, abych nahodil motor. Jakmile jsem ale chytil rytmus a tempo, už jsem mu nedal žádnou šanci na návrat,“ těšilo ho.

Po neúspěšném prvním setu opustil na chvíli kurt a uklidnil se. Začalo se mu dařit na returnu a v dalším průběhu sedmkrát sebral soupeři servis. O své podání přišel už pouze dvakrát.

„Mentálně jsem byl ze začátku hrozně uzavřený do sebe. Když jsem si odskočil na toaletu, udělal jsem si jen svoje mentální techniky. Jakmile jsem se vrátil na kurt, najednou jsem cítil, že už nejsem zavřený v sobě, ale že jsem myšlenkami přítomný všude. To mi pomohlo dostat se do rytmu, najít tempo a postupem času na soupeře najít ten správný recept,“ vysvětlil Menšík.

Po utkání s Navonem musel co nejlépe zregenerovat, snažil se do sebe dostat co nejvíce tekutin, věnoval se dalším cvičením.

„Musel jsem zařadit i kardio, abych tělo udržel v chodu, odplavil z nohou laktát a přeměnil ho zpět na energii, kterou jsem dnes potřeboval. S týmem jsme toho udělali opravdu spoustu a jsem jim vděčný za skvělou práci. Díky nim jsem se dokázal vrátit dostatečně silný, abych mohl v těchto velmi krutých podmínkách znovu bojovat na nejvyšší úrovni.“

V Paříži tak vybojoval nejen postup do osmifinále, ale také konečně proti De Minaurovi prolomil sérii neúspěchů. „Alex mi na kurtu obvykle dělá spoustu problémů, takže jsem strašně rád, že jsem dokázal porazit někoho, proti komu se mi hraje vyloženě špatně,“ cenil si Menšík.

„O to víc, že se to povedlo na grandslamu, kde se hraje na tři vítězné sety. A obrovskou radost mám samozřejmě i z toho, že jsem tady v Paříži postoupil do druhého týdne.“

Na Roland Garros zůstal jako jediný z Čechů, poslední účastnice Marie Bouzková a Karolína Muchová zápasy třetího kola nezvládly. V osmifinále grandslamu je Menšík podruhé, letos byl mezi šestnácti nejlepšími na Australian Open. V Melbourne ale do boje o čtvrtfinále proti Novaku Djokovičovi nakonec nenastoupil.

V Paříži ho nyní čeká jedenáctý nasazený Rus Andrej Rubljov. S ním má pro změnu Menšík kladnou bilanci 2:0. „Bude to jiný den, jiné podmínky a jiný povrch. Dvakrát do stejné řeky nevstoupíte. Samozřejmě se těším, bude to moje první osmifinále a budu se snažit podat nejlepší možný výkon, který bude v mých silách,“ slíbil.

