Roland Garros ONLINE: Kopřiva vede. Sinnera sužuje horko, dokončí zápas?

Kopřiva startuje v hlavní soutěži Roland Garros podruhé. Na úvod turnaje vyřadil v pětisetovém dramatu nasazeného Francouze Mouteta a postupem do druhého kola vyrovnal svůj loňský výsledek. Pokud dnešní zápas zvládne, protáhne se poprvé v kariéře do třetího kola grandslamového turnaje.
Šanci na postup český tenista určitě má, proti Landalucemu je dokonce mírným favoritem. Oba hráči figurují v sedmé desítce žebříčku, Kopřiva na 66. místě je na tom momentálně o tři pozice lépe.
Dvacetiletý Španěl patří do nastupující generace, v Paříži startuje poprvé v kariéře. Jediný dosavadní vzájemný zápas před dvěma lety vyhrál Kopřiva. Vítěz utkání si může ve třetím kole zahrát se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem.
Z jasného duelu drama. Sinnera vyčerpává vedro
První hráč světa a největší favorit turnaje se ve druhém kole potýká s obrovským horkem, které v Paříži panuje. Sinner proti Juanu Manuelu Cerúndolovi z Argentiny kráčel za jasným postupem, ve třetím setu ho však postihla silná zdravotní indispozice.
Vyčerpanému Italovi bylo od pohledu velmi špatně. Snažil se zchladit, nechal se ošetřit, na pár minut opustil kurt... Dlouho ale nic nepomáhalo. Od stavu 2:0 a 5:1 ztratil Sinner osmnáct výměn v řadě a nakonec i celý set. Argentinec se tak dostal zpět do hry.
Navzdory těžkým okamžikům se Ital rozhodl pokračovat, čtvrtou sadu ale prohrál jednoznačně 1:6. Na kurtu Philippea Chatriera nyní za stavu 2:2 rozhoduje pátý set.
Siniaková bude čelit talentované Kanaďance
České účinkování ve druhém kole završí zápas Siniakové. Aktuálně 36. hráčka světa má před sebou velkou výzvu – tenistku z elitní desítky Mbokovou. Češka nebude favoritkou, na rozdíl od devatenáctileté soupeřky však může těžit z velké porce zkušeností. Ve dvouhře na Roland Garros hraje podvanácté a před lety si zde postupem do osmifinále vytvořila grandslamové maximum.
Kanaďanka Mboková, věkem stále teenagerka, se loni stala objevem roku WTA a v dosud krátké kariéře se stihla vyšplhat na deváté místo žebříčku. Loni při své premiéře na Roland Garros došla do třetího kola, letos v Austrálii se probila až do osmifinále. Na úvod turnaje vyřadila Nikolu Bartůňkovou, teď ji čeká další Češka. Se Siniakovou se utkají poprvé.
Co dalšího nabízí pátý den Roland Garros?
- První tenistka ženského žebříčku Aryna Sabalenková bude hrát o postup s domácí Elsou Jacquemotovou. Do akce půjde také světová čtyřka a obhájkyně titulu Coco Gauffová ze Spojených států.
- Do deblového programu zasáhne celkem osm českých tenistů a tenistek, mezi nimi například Marie Bouzková nebo Tomáš Macháč.
Kurt Philippea Chatriera (12:00): Sinner (1-It.) - J. M. Cerúndolo (Arg.), Liová (30-USA) - Parryová (Fr.), Sabalenková (1-Běl.) - Jacquemotová (Fr.), Rinderknech (22-Fr.) - Berrettini (It.).
Kurt Suzanne Lenglenové: Vallejo (Par.) - Kouamé (Fr.), Grabherová (Rak.) - Anisimovová (6-USA), Gauffová (4-USA) - Šarífová (Eg.), Collignon (Belg.) - Shelton (5-USA).
Kurt Simonne Mathieuové: Vekičová (Chorv.) - Ósakaová (16-Jap.), F. Cerúndolo (25-Arg.) - Gaston (Fr.), Auger-Aliassime (4-Kan.) - Burruchaga (Arg.), Siniaková (ČR) - Mboková (9-Kan.).
Kurt č. 9, 2. zápas: Kopřiva (ČR) - Landaluce (Šp.).
Tenisový grandslam Roland Garros v Paříži
antuka, dotace 61,7 milionu eur
