Pátý den grandslamového turnaje Roland Garros v Paříži je z českého pohledu nabitý. O postup do třetího kola hned v úvodu zápasového programu usilují Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Marie Bouzková a...

Od našeho zpravodaje ve Francii Co se dá stihnout během volného dne na tenisovém grandslamu? Někteří hráči trénují či odpočívají, jiní vyrážejí do města na chvíli oddechnout od turnajového stresu. Druhý hráč žebříčku Carlos Alcaraz...

Mistrovský titule, vítej zpátky doma! hlásil titulek oslavného článku k zisku zlatých medailí na webu FK Chrudim, nového futsalového šampiona. Zase tak velká nadsázka to nebyla – vždyť Východočeši...

Oklahoma City deklasovala v pátém utkání finále Západní konference NBA Minnesotu 124:94, sérii ovládla 4:1 na zápasy a postoupila podruhé v klubové historii do finále NBA. Nejužitečnějším hráčem...

Hokejisté Floridy zvítězili 5:3 v pátém pokračování finále Východní konference play off NHL na ledě Caroliny a celou sérii tak ovládli hladce 4:1 na zápasy. Obhájci trofeje s českým centrem Tomášem...

Ne nadarmo se nižší fotbalové soutěže označují jako prales. Víkendový zápas domácích Novosedlic s Baníkem Ohníč v teplickém okresním přeboru by si zasloužil transparent Vítejte v džungli! Po čtyřech...

Vacek opět v úniku: Byl to plán. Až mě překvapilo, jak jsem přejel Mortirolo

Od našeho zpravodaje v Itálii Možná byste spíše čekali, že se ve třetím týdnu Gira pokusí dostat do úniku až ve čtvrteční klasikářsko-sprinterské etapě vedoucí na periférii Milána, do Cesana Maderna. Ale Mathias Vacek se do něj...