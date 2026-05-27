Roland Garros ONLINE: Bejlek proti Šwiatekové ztrácí, Macháč vyzve Zvereva

Bejlek se po roce opět dostala do druhého kola Roland Garros a stále platí, že na grandslamových turnajích je to její maximum. Nyní má šanci se poprvé v kariéře podívat do třetího kola, před sebou však má mimořádně těžkou soupeřku.
ONLINE: Sára Bejlek vs. Iga Šwiateková
Světová trojka Šwiateková už v Paříži čtyřikrát triumfovala, loni došla do semifinále a také letos má ty nejvyšší ambice. V prvním kole během hodiny sfoukla Australanku Jonesovou. Dokáže ji mladá Češka zaskočit? Jde o první vzájemný duel obou soupeřek.
Menšík si může posunout pařížské maximum
Jedním ze dvou českých mužů ve středečním programu je Menšík, aktuálně 27. hráč světa. Český talent startuje na Roland Garros podruhé v kariéře a postupem do druhého kola vyrovnal svůj loňský výsledek. Na zbylých grandslamech už třetí kolo hrál, dosáhne na něj i nyní v Paříži?
ONLINE: Mariano Navone vs. Jakub Menšík
V cestě mu stojí Argentinec Mariano Navone, který může být nepříjemným soupeřem. V žebříčku je pouze o jedenáct míst níže a právě na Roland Garros se mu zatím v kariéře daří nejvíc: loni v Paříži došel do třetího kola. Oba tenisté se spolu utkají poprvé.
Zúročí Bouzková proti Britce zkušenosti?
Bouzková může na Roland Garros potřetí za sebou postoupit do třetího kola. Proti Britce Francesce Jonesové jsou papírové předpoklady na její straně – na grandslamech toho má odehráno výrazně více a v žebříčku drží 28. místo, zatímco její soupeřka figuruje na začátku druhé stovky.
ONLINE: Francesca Jonesová vs. Marie Bouzková
V prvním kole se Bouzková příliš nezdržovala, k postupu jí stačila hodina a deset minut hry. Naopak Jonesová svedla dlouhou třísetovou bitvu, ve které musela otáčet skóre. Potvrdí česká tenistka v prvním vzájemném utkání roli favoritky?
Muchová je proti Rachimovové favoritkou
Jako poslední z českých žen přijde na řadu ta nejvýše postavená. Muchová je světovou desítkou s řadou zkušeností. V Paříži před třemi lety došla do finále, a byť loni naopak padla hned v prvním kole, ambice má, jak sama říká, ty nejvyšší.
ONLINE: Kamilla Rachimovová vs. Karolína Muchová
Ve druhém kole proti Rachimovové je Češka favoritkou. Tenistka z Uzbekistánu, která figuruje na konci deváté desítky žebříčku, na úvod turnaje zvládla téměř tříhodinovou bitvu, přes druhé kolo grandslamu však přešla jen třikrát v kariéře. Dosud jediný vzájemný zápas před třemi lety vyhrála Muchová.
Macháč čelí výzvě, zkusí zaskočit světovou trojku
Středeční program na centrálním dvorci zakončí z českého pohledu velmi zajímavý zápas, který bude zároveň tuze těžkou výzvou pro Macháče. Šikovný tenista zatím čeká na výraznější grandslamový úspěch, byť v kariéře už zvládl několik velkých zápasů. Dokáže překvapit světovou trojku Zvereva?
ONLINE: Tomáš Macháč vs. Alexander Zverev
Němec sice grandslamový turnaj dosud nevyhrál, už delší dobu ale patří do širší špičky a právě na Roland Garros se mu historicky daří nejvíc. Loňský konec ve čtvrtfinále se optikou posledních let jeví spíš jako drobný výpadek, neboť o rok dříve hrál finále a předtím třikrát po sobě semifinále. Zverev také vyhrál zatím jediný vzájemný zápas obou soupeřů, který se rovněž hrál v Paříži, ale na olympijských hrách před dvěma lety.
Co dalšího nabízí čtvrtý den Roland Garros
- O postup do třetího kola zabojuje Srb Novak Djokovič. Čtvrtého tenistu světa a trojnásobného šampiona Roland Garros čeká Francouz Royer.
- Své tažení deblovým turnajem zahajují Kateřina Siniaková s americkou parťačkou Taylor Townsendovou. Jejich prvními soupeřkami jsou Chorvatky Marčinková a Ružičová.
- Do programu čtyřher zasáhne celkem šest českých tenistů a tenistek. Vedle Siniakové například také Linda Nosková s Terezou Valentovou.
Středeční program
začátky v 11:00
Kurt Philippea Chatriera (12:00): Bejlek (ČR) - Šwiateková (3-Pol.), Svitolinová (7-Ukr.) - Quevedová (Šp.), Royer (Fr.) - Djokovič (3-Srb.), Macháč (ČR) - Zverev (2-Něm.).
Kurt Suzanne Lenglenové: De Minaur (8-Austr.) - Blockx (Belg.), Starodubcevová (Ukr.) - Rybakinová (2-Kaz.), Paoliniová (13-It.) - Sierraová (Arg.), Ruud (15-Nor.) - Medjedovič (Srb.).
Kurt Simonne Mathieuové: McNallyová (USA) - Bencicová (11-Švýc.), Ugo Carabelli (Arg.) - Rubljov (11-Rus.), Humbert (32-Fr.) - Halys (Fr.), Andrejevová (8-Rus.) - Bassolsová (Šp.).
Kurt č. 6, 2. zápas: Menšík (26-ČR) - Navone (Arg.).
Kurt č. 13, 3. zápas: Bouzková (27-ČR) - Jonesová (Brit.).
Kurt č. 14, 4. zápas: Muchová (10-ČR) - Rachimovová (Uzb.).