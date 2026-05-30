Djokoviče zmrazil o dvacet let mladší nebojsa. A v Paříži se zrodí nový šampion

  11:23
Uzavřít skoro pětihodinovou řež s pravděpodobně nejlepším tenistou všech dob třemi esy v řadě? V pouhých devatenácti letech? To chce kuráž! Brazilský talent Joao Fonseca ukázal, že jí má na rozdávání. Proti Novaku Djokovičovi ve třetím kole Roland Garros povstal ze stavu 0:2 na sety a rozmetal Srbovy sny, že by při nečekaném konci Jannika Sinnera mohl v Paříži získat 25. grandslamový titul.
Joao Fonseca slaví postup do osmifinále Roland Garros. | foto: Reuters

Na Roland Garros ještě nejsou známí ani všichni osmifinalisté, přesto je už teď jasné, že příští neděli bude v Paříži korunován nový grandslamový šampion. Djokovič byl totiž posledním hráčem z turnajového pavouka, který kdy nejopojnější tenisový pocit poznal.

Zbylých 24 uchazečů, kteří jsou v Paříži před začátkem sobotního programu stále ve hře, na prestižní počin ještě nedosáhli. A jeden z nich se 7. června dočká.

Menšík po kanárovi parádně ožil a je v osmifinále. Djokovič ztratil vedení 2:0

Po Sinnerově překvapivém kolapsu už ve druhém kole se otevřela velká šance právě pro Djokoviče. Do Paříže sice dorazil bez zápasové praxe, ale mohl zúročit své mimořádné zkušenosti. A vývoj okolností ho mohl namotivovat ještě víc, aby se do vidiny 25. grandslamu zakousl.

I on se ale nakonec loučí překvapivě brzy, byť proti Fonsekovi měl dlouho navrch.

Jestli ho Sinnerův konec naopak neovlivnil negativně, že začal přemýšlet příliš dopředu?

„Právě jsem prohrál ve třetím kole. Pojďme mluvit o něčem jiném,“ reagoval na tento dotaz na tiskové konferenci velmi stroze.

Novak Djokovič se loučí po porážce ve třetím kole Roland Garros.

Kdežto o mladém soupeři, který proti němu předvedl nebojácný výkon, hovořil dlouho a s respektem.

„Je to pro mě samozřejmě těžká porážka, protože jsem vedl 2:0 na sety. Ale Joao si vyhrát zasloužil. Nepochybně byl lepší v důležitých momentech, povedly se mu neuvěřitelné údery. Nemyslím si, že bych toho moc udělal špatně.“

Vedení 2:0 prohospodařil teprve podruhé v životě, dosud takto zaváhal pouze ve čtvrtfinále Roland Garros 2010 s Jürgenem Melzerem. A ještě o rok dříve se mu naposledy stalo, aby v Paříži nepostoupil minimálně mezi osmičku nejlepších.

„Abych byl upřímný, prostě mi došla šťáva,“ vrátil se k závěru utkání s brazilským teenagerem. Ve čtvrté i páté sadě doplatil na ztrátu podání v koncovce za stavu 5:5. V rozhodujícím dějství přitom vedl 3:1.

Joao Fonseca (čelem) přijímá gratulaci od Novaka Djokoviče po třetím kole...
Joao Fonseca slaví postup do osmifinále Roland Garros.

I sám Fonseca přiznal, že po nevydařené první polovině utkání na obrat nepomýšlel. „Ani jsem si nevěřil. Bylo těžké proti němu hrát v takovém horku, ničil mě. Ale potom, co jsem vyhrál třetí set, jsem začal trochu věřit.“

Pomohlo mu, že Srb začal fyzicky umdlévat, také ho hnalo publikum na dvorci Phillipea Chatriera, které mladý tenista po úspěšných zásazích mohutně hecoval.

Koncovka pátého dějství byla do posledního míče nesmírně vyrovnaná. Fonseca sice za stavu 6:5 podával na vítězství, ale Djokovič si vypracoval brejkbol na srovnání a závěrečný super tiebreak.

„Nikdy se nevzdá,“ chválil srbského velikána Brazilec. „Je mu 39, ale přišlo mi, že se hýbe a hraje jako dvacetiletý. Neuvěřitelné.“

Parádní drama nakonec rozhodl zmíněnými třemi esy v řadě, u sítě mu Djokovič pogratuloval a popřál hodně štěstí.

„Dneska jsme všichni viděli, proč je kolem něj takový hype. Hrál opravdu úžasně,“ znovu ocenil svého přemožitele, kterého čeká premiérové grandslamové osmifinále.

Mimochodem, v otevřené éře tenisu, která se datuje od roku 1968, se stalo poprvé, že by do osmifinále jednoho z grandslamů nepostoupil žádný šampion z turnajů velké čtyřky.

Do Roland Garros 2026 jich vstupovalo šest – Sinner, Djokovič, Stan Wawrinka, Marin Čilič a Daniil Medveděv.

Teď už jsou ve hře jen tři někdejší finalisté: druhý nasazený Alexander Zverev, který je momentálně hlavním favoritem, Casper Ruud a Matteo Berrettini.

