Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Roland Garros ONLINE: Finále žen. O titul soupeří mladá Ruska a polská senzace

Autor: ,
Sledujeme online   15:00
V nečekaně obsazeném finále tenisového Roland Garros se o premiérový grandslamový titul utkávají Mirra Andrejevová a až 114. hráčka světového žebříčku Maja Chwaliňská. Potvrdí devatenáctiletá Ruska roli velké favoritky? Nebo o pět let starší polská kvalifikantka dotáhne senzační tažení až k trofeji? Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Maja Chwaliňská odpaluje míček v semifinále Roland Garros. | foto: Reuters

Nasazená osmička Andrejevová postoupila do finále Roland Garros jako pátá nejmladší hráčka za posledních třicet let. Vylepšila předloňskou účast v semifinále a stala se také první tenistkou narozenou v roce 2007, která se probojovala do duelu o titul na turnajích velké čtyřky.

ONLINE: Maja Chwaliňská vs. Mirra Andrejevová

Finále žen na Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.

Chwaliňská je teprve druhou hráčkou, která v tzv. Open éře prošla z kvalifikace až do finále grandslamu. Předtím se to povedlo jen Britce Emmě Raducanuové, jež v roce 2021 triumfovala na US Open.

Do finále Roland Garros postoupila polská levačka při teprve třetí účasti v hlavní soutěži grandslamu. Na pařížské antuce vyhrála už devět zápasů, v nichž ztratila dohromady pouhý jeden set.

Vítězka si přijde na 2,8 milionu eur (zhruba 68 milionů korun), poražená finalistka obdrží poloviční částku.

Úspěšná obhajoba titulu pro veterány

V mužské čtyřhře obhájili titul čtyřicátníci Marcel Granollers a Horacio Zeballos. Španělsko-argentinský pár ve finále porazil 6:4, 6:2 finsko-britské duo Harri Heliövaara, Henry Patten.

Finálový duel byl soubojem nejvýše nasazených dvojic, které dosud na pařížské antuce neztratily ani set. Po hodině a čtvrt se radovaly turnajové jedničky, čtyřicetiletý Granollers a ještě o rok starší Zeballos.

Společně získali 16. titul a třetí grandslamový, poté co na loňskou Paříž ještě navázali na US Open. O třetí velkou trofej usilovali také Heliövaara s Pattenem, ale po triumfech ve Wimbledonu 2024 a loňském Australian Open poprvé v grandslamovém finále neuspěli.

Dvouhru juniorek vyhrála ruská rodačka odmala žijící v Česku Alisa Okťabrjovová, jež ve finále porazila hladce 6:2, 6:1 druhou nasazenou Sun Sin-žan z Číny. Sedmnáctiletá tenistka pražské Sparty se podle informací z klubu stane v nejbližších dnech oficiálně českou občankou.

Tenisový grandslam Roland Garros v Paříži

antuka, dotace 61,7 milionu eur

Muži
Čtyřhra - finále:
Granollers, Zeballos (1-Šp./Arg.) - Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) 6:4, 6:2

Juniorky:
Dvouhra - finále:
Okťabrjovová (12-Rus.) - Sun Sin-žan (2-Čína) 6:2, 6:1

Vstoupit do diskuse

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Chwalińská vs. AndrejevováTenis - Finále - 6. 6. 2026:Chwalińská vs. Andrejevová //www.idnes.cz/sport
6. 6. 15:15
  • 4.61
  • -
  • 1.23
Siniaková, Townsendová vs. Danilinová, KrunićováTenis - - 7. 6. 2026:Siniaková, Townsendová vs. Danilinová, Krunićová //www.idnes.cz/sport
7. 6. 11:00
  • 1.23
  • -
  • 4.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

Roland Garros ONLINE: Finále žen. O titul soupeří mladá Ruska a polská senzace

Sledujeme online
Maja Chwaliňská odpaluje míček v semifinále Roland Garros.

V nečekaně obsazeném finále tenisového Roland Garros se o premiérový grandslamový titul utkávají Mirra Andrejevová a až 114. hráčka světového žebříčku Maja Chwaliňská. Potvrdí devatenáctiletá Ruska...

6. června 2026

Gestin obhájil zlato mezi kanoisty v Troji, z Čechů byl nejlepší šestý Chaloupka

Nicolas Gestin z Francie.

Ze tří českých kanoistů ve finále Světového poháru v Praze na medaili žádný z nich nedosáhl, nejlépe skončil šestý Václav Chaloupka. Lukáš Rohan byl hned za ním a Lukáši Kratochvílovi patřilo ve...

6. června 2026  14:54

Další skvělá kvalifikace. Salač zopakoval v Maďarsku druhé místo z Itálie

Filip Salač na trati v Jerezu.

Filip Salač byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto2 stejně jako minulý týden v Itálii druhý. Druhá pole position v kariéře unikla českému motocyklovému jezdci o 24 tisícin...

6. června 2026  14:42

Sedmnáctiletá šampionka Roland Garros: narodila se v Rusku, bude hrát za Česko

Tenistka Alisa Okťabrjovová

Český tenis už brzy získá talentovanou posilu, která právě ovládla dvouhru juniorek na Roland Garros. Sedmnáctiletá ruská rodačka Alisa Okťabrjovová se v příštích dnech oficiálně stane českou...

6. června 2026  14:39

MS ve fotbale v TV: kde sledovat šampionát v USA, Kanadě a Mexiku

Čeští fotbalisté slaví postup na MS.

Velký fotbalový festival se kvapem blíží. Mistrovství světa v roce 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko. Představí se na něm i Česká reprezentace. V našem přehledu najdete informace o tom, kdy a kde...

6. června 2026  13:50

MS 1950: Brazilská Hirošima. Soupeř se pomočil strachy a z brankáře byl vyvrhel

Premium
Uruguayský hrdina Ghiggia dává gól ve finále MS 1950 na zaplněném stadionu...

Od našeho zpravodaje v USA Dávno už byl v důchodu, ale na ulici si na něj ukazovali pořád stejně: „Jen se podívejte, tenhle chlap rozplakal celou Brazílii!“ Moacir Barbosa chytal na domácím mistrovství světa v roce 1950, a...

6. června 2026

Vikingové přicházejí! Norští fotbalisté ukázali před mistrovstvím epickou fotku

Norská fotbalová reprezentace, březen 2026

Norové přicházejí. A rovnou jako vikingové. Fotbalová reprezentace ze Skandinávie před odletem na mistrovství světa zaujala týmovou fotografií, na níž hráči pózují jako dávní severští válečníci....

6. června 2026

Íránští fotbalisté obdrželi víza ke vstupu do USA, některým funkcionářům byla zamítnuta

Íránský fotbalista Alireza Džahanbachš na tréninku.

Íránští fotbaloví reprezentanti obdrželi deset dnů před svým prvním zápasem na mistrovství světa víza ke vstupu do Spojených států amerických. Agenturám to potvrdily americké úřady s tím, že některým...

6. června 2026  10:59

Velká cena Monaka formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Lando Norris z McLarenu v kvalifikaci na Velkou cenu Monaka.

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Monako. Zdejší okruh nabízí jednu z nejkrásnějších kulis v celém šampionátu. Vede ulicemi města a obsahuje řadu zrádných zatáček a pasáží. Piloti...

6. června 2026  10:43

Děčínský lídr Pomikálek o minulé sezoně: V kabině byly neshody, tým si nesedl lidsky

Děčínští basketbalisté se chystají na zápas. Uprostřed kapitán Tomáš Pomikálek.

Bez frází, vytáček a mazání medu kolem pusy. Když kapitán děčínských basketbalistů Tomáš Pomikálek hodnotil letošní ligovou sezonu, přiznal: „Poté, co kabinu opustili Dashawn Davis a Ahman Rand,...

6. června 2026  10:21

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

FIFA nakonec umožní fanouškům přinést si na zápasy MS lahve s vodou

Stadion MetLife v East Rutherfordu, který bude hostit finále mistrovství světa,...

Světová federace FIFA necelý týden před začátkem fotbalového mistrovství světa v Severní Americe znovu změnila pravidla týkající se lahví na vodu, které si mohou fanoušci s sebou přinést na stadiony....

6. června 2026  10:09

Královna Maděrová: Povinnosti šampionky zvládám skloubit, stihla jsem i odpočinek

Zuzana Maděrová po vítězství ankety Král bílé stopy

Přípravu na další sezonu už sice zahájila před několika týdny, její italský olympijský triumf v paralelním obřím slalomu ale nelze zapomenout. Stále ji zastavují lidé na ulici, gratulují jí. Ovace si...

6. června 2026  9:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.