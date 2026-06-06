Nasazená osmička Andrejevová postoupila do finále Roland Garros jako pátá nejmladší hráčka za posledních třicet let. Vylepšila předloňskou účast v semifinále a stala se také první tenistkou narozenou v roce 2007, která se probojovala do duelu o titul na turnajích velké čtyřky.
ONLINE: Maja Chwaliňská vs. Mirra Andrejevová
Finále žen na Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.
Chwaliňská je teprve druhou hráčkou, která v tzv. Open éře prošla z kvalifikace až do finále grandslamu. Předtím se to povedlo jen Britce Emmě Raducanuové, jež v roce 2021 triumfovala na US Open.
Do finále Roland Garros postoupila polská levačka při teprve třetí účasti v hlavní soutěži grandslamu. Na pařížské antuce vyhrála už devět zápasů, v nichž ztratila dohromady pouhý jeden set.
Vítězka si přijde na 2,8 milionu eur (zhruba 68 milionů korun), poražená finalistka obdrží poloviční částku.
Úspěšná obhajoba titulu pro veterány
V mužské čtyřhře obhájili titul čtyřicátníci Marcel Granollers a Horacio Zeballos. Španělsko-argentinský pár ve finále porazil 6:4, 6:2 finsko-britské duo Harri Heliövaara, Henry Patten.
Finálový duel byl soubojem nejvýše nasazených dvojic, které dosud na pařížské antuce neztratily ani set. Po hodině a čtvrt se radovaly turnajové jedničky, čtyřicetiletý Granollers a ještě o rok starší Zeballos.
Společně získali 16. titul a třetí grandslamový, poté co na loňskou Paříž ještě navázali na US Open. O třetí velkou trofej usilovali také Heliövaara s Pattenem, ale po triumfech ve Wimbledonu 2024 a loňském Australian Open poprvé v grandslamovém finále neuspěli.
Dvouhru juniorek vyhrála ruská rodačka odmala žijící v Česku Alisa Okťabrjovová, jež ve finále porazila hladce 6:2, 6:1 druhou nasazenou Sun Sin-žan z Číny. Sedmnáctiletá tenistka pražské Sparty se podle informací z klubu stane v nejbližších dnech oficiálně českou občankou.
Tenisový grandslam Roland Garros v Paříži
antuka, dotace 61,7 milionu eur
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