ONLINE: Krejčíková je jednu sadu od titulu, ve druhé odvrátila setbol

Pětadvacetiletá Krejčíková hraje s o čtyři roky starší Pavljučenkovovou poprvé v kariéře. A hned ve finále pařížského grandslamu.

Obě soutěží o jednu ze čtyř nejcennějších tenisových trofejí premiérově, Češka byla dosud nejdále v osmifinále, Ruska o kolo dál.

ONLINE: Krejčíková vs. Pavljučenkovová Finále dvouhry žen na Roland Garros podrobně sledujeme.

„Ať to dopadne jakkoli, budu vděčná. Vážím si toho, že v této těžké době můžu hrát tenis a jsem zdravá. Neřeším starosti, které tak tíží nemocné nebo jejich blízké,“ sdělila Krejčíková v pátek novinářům.

Česká tenistka těsně před Roland Garros získala ve Štrasburku první titul z okruhu WTA v kariéře, má tudíž skvělou sérii jedenácti výher v řadě. V Paříži zdolala mimo jiné turnajovou petku Svitolinovou, Američanky Gauffovou a Stephensovou, naposledy i Řekyni Sakkariovou.

Pokud Krejčíková uspěje i ve finále, naváže na Petru Kvitovou, poslední českou grandslamovou vítězku dvouhry z Wimbledonu 2014.

Od té doby krajanky v titulovém duelu čtyřikrát neuspěly - Lucie Šafářová (2015) a Markéta Vondroušová (2019) na Roland Garros, Karolína Plíšková na US Open 2016 a Kvitová v Melbourne 2019.

Jedinou českou vítězkou dvouhry v Paříži je Hana Mandlíková z roku 1981. Martina Navrátilová uspěla dvakrát, ale v letech 1982 a 1984 hrála pod vlajkou USA.

Krejčíková má díky účasti ve finále jisté další vylepšení pozice v žebříčku: ze 33. pozice na 21. místo. V případě triumfu by se poprvé dostala do světové dvacítky a byla by patnáctá.

Vítězka si připíše na konto 1,4 milionu eur (zhruba 35,6 milionu korun), poražená finalistka 750 tisíc eur (asi 19,5 milionu korun).

Krejčíková se spolu s Kateřinou Siniakovou probojovala do finále i v deblu, v neděli narazí na pár Iga Šwiateková, Bethanie Matteková-Sandsová.

V sobotu brzy odpoledne už grandslam Roland Garros jednu českou šampionku poznal, Linda Nosková ovládla dvouhru juniorek.