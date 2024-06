ONLINE: Kdo získá premiérový titul z Paříže? Zverev hraje s Alcarazem

Alcaraz vstupuje do finále se stoprocentní bilancí v grandslamových bojích o titul, uspěl předloni na US Open i v minulém roce na Wimbledonu. Zverev zatím na turnajích velké čtyřky o trofej marně bojoval jen v roce 2020 v New Yorku.

ONLINE: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz Finále mužské dvouhry sledujte podrobně.

Do pařížského finále se dostal až na čtvrtý pokus, v průběhu turnaje vyřadil Nora Caspera Ruuda či rozjetého Australana Alexe de Minaura. Pětisetovou bitvu svedl ve třetím kole s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem, maximální počet sad potřeboval také v osmifinále proti Dánovi Holgeru Runemu.

Alcaraz svedl nejnáročnější souboj s Italem Jannikem Sinnerem, který se po Roland Garros posune na post světové jedničky. Přemohl ho až v pěti sadách, v předchozích zápasech mladičký Španěl ztratil pouze set.

Roland Garros příloha iDNES.cz

Vzájemnou bilanci zatím na své straně drží Zverev: z devíti zápasů zvítězil v pěti, na grandslamech vede 2:1 na zápasy. Alcaraz má výhodu na antuce, kde vyhrál dva z trojice duelů, naposledy se na oranžovém dvorci radoval loni v Madridu, kde německému sokovi povolil pouhé tři gamy.

V Paříži se podobná dominance neočekává. Zverev cítí, že se mu konečně otevírá příležitost doplnit olympijské zlato a trofeje z turnajů Masters o vytoužený grandslamový titul.