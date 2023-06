Expert Žofka o Muchové: Měla ji na lopatě. Fantastický výkon. Strašlivá škoda!

Když světová jednička utekla do vedení 6:2 a 3:0, tenisový odborník a publicista Žofka si myslel, že krajanka už na pařížské antuce nepovstane.

„Já Karolíně nevěřil ani v závěru semifinále proti Sabalenkové. Je úžasné, že se zase zvedla. Klobouk dolů! Bohužel tentokrát obrat nedokonala.“

Co bitvu s výsledkem 2:6, 7:5, 4:6 rozhodlo?

Aspektů by se našla spousta. Nakonec byla klíčová hlava. Karolína se fantastickým výkonem ve třetím setu dostala do pozice, kdy měla Igu na lopatě. Ocitla se v situaci: „Teď to dám, nebo ne.“ Bohužel soupeřku nedorazila.

Zdeněk Žofka

Proč?

Tak Iga je úžasná hráčka, samozřejmě to Karolíně, které možná chyběly zkušenosti, extrémně ztížila. Ta přece jen hrála své první grandslamové finále.

Všiml jste si nějaké technické chyby, která Muchové v závěru ublížila?

Od televize se to dobře radí. Ale mrzelo mě třeba, že všechny loby, které v posledních gamech musela hrát, poslala do autu. Myslím, že by stačilo zahrát kratší míč. Iga není Martina Navrátilová, která na síti všechno zabila. Její smeče nejsou zrovna přesvědčivé. A taky se prala s nervozitou. Karolína jí mohla dát příležitost, aby úder zkazila. Aut je konečná.

V čem je Šwiateková nejvíc nepříjemná?

Skvěle se pohybuje. Má nejlepší nohy na okruhu WTA. Velmi dobře čte hru. Udělat proti ní bod na antuce je strašná dřina. Není jako Sabalenková, proti které zpravidla stačí přežít první dvě rány.

Nutí Polka rivalku, aby hrála na hraně svých možností?

Ano. Normálně totiž nekazí. Má slušnou délku úderů. Míče trefuje brzo po dopadu. Karolína musela vytáhnout všechny své zbraně, což se jí po nepovedeném úvodu povedlo. Nevzdala se, ani když ztrácela 0:3 v první i druhé sadě. Má dar, drží vysokou úroveň hry, ačkoliv skóre zrovna nevypadá dobře.

Šwiateková pak naštvaně křičela na své blízké na tribuně. Dostala se jí Muchová pod kůži?

Jistě. Nejenže Iga nadávala, ona začala dělat chyby. Když to řeknu lidově, byla v pytli. Zatímco Sabalenková se ve čtvrtek rozsypala, Iga se jenom postupně sypala. Chybělo málo.

Kdy byla Muchová triumfu nejblíž? Při svém podání za stavu 4:3? Nebo při brejkbolu na 5:4?

Byly to samozřejmě důležité stavy, ale podle mě se mohla výrazněji utrhnout na začátku třetího setu. Vedla 2:0, byla lepší. Tam měla rozdíl ve skóre ještě zvýšit.

Docházely jí podle vás síly?

Podívejte, ona měla křeče už v semifinále. Únava mohla přispět k pomalejším startům do prvních dvou finálových setů. Ale pořád bojovala, dál dřela. Ukázala, že na fyzičce neskutečně zapracovala. Zdá se, že není zraněná, což je oproti minulosti zásadní pokrok. Podruhé za sebou v Paříži povstala skoro zázračně. O to je ta porážka bolavější. Ale snad ještě dostane šanci, aby nějakou grandslamovou trofej získala, což bych jí velice přál. Karolína je totiž hráčka podle mého gusta.