Roland Garros se bude hrát před diváky, koronavirus však jejich počty omezuje

Organizátoři v pondělí představili chystaná hygienická a bezpečnostní opatření pro letos v pořadí třetí grandslamový turnaj sezony. Původně se mělo Roland Garros hrát na pařížské antuce v květnu, kvůli pandemii koronaviru byl ale turnaj přeložen až za US Open. Zahájení je v plánu 27. září.

„Od restartu turnajů na mezinárodních tour je Roland Garros první, kdo bude mít tu čest přivítat obecenstvo,“ uvedl předseda francouzské tenisové federace Bernard Giudicelli.

Původně pořadatelé doufali, že budou moci v novém termínu využít 50 až 60 procent kapacity, což by znamenalo, že by se do areálu Roland Garros mohlo dostat až 20 000 fanoušků denně.

Podle nových pravidel bude areál rozdělen do tří uzavřených zón okolo tří hlavních kurtů. Na dvorce Philippe Chatriera a Suzanne Lenglenové bude mít přístup 5000 lidí, třetí největší kurt může pojmout maximálně 1500 diváků.

Všichni návštěvníci budou muset nosit roušky, pro všechny akreditované bude povinný test na koronavirus. Ty čekají i tenisty hned po příjezdu do francouzské metropole. Pro start v turnaji bude potřeba absolvovat s negativním výsledkem dvě kontroly v rozmezí 72 hodin. Pak je čekají testy každých pět dní, dokud budou v pavouku, bydlet mohou jen v jednom ze dvou autorizovaných hotelů.