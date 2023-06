Zázrak Kvitové, šok Krejčíkové, teď Muchová. Když Češky okouzlují Paříž

Do jaké společnosti se 26letá rodačka z Olomouce zařadila?

2015 Lucie Šafářová

Houževnatá levačka z předchozích deseti výletů do Paříže vytěžila jen dvě osmifinále, víc úspěchů slavila na ostatních grandslamech. Načež zcela nečekaně udeřila. Ve 28 letech, coby světová třináctka.

Shodou okolností v prvním kole vyřadila protivnici Muchové Pavljučenkovovou, v osmifinále pak světovou dvojku Šarapovovou. A mezi poslední osmičkou nedala šanci 7:6 a 6:3 Španělce Muguruzaové, která si Paříž za rok podmanila.

„Usnula jsem až někdy po půlnoci a probudila se už v šest ráno. Měla jsem v hlavě spoustu myšlenek a emocí. Ale po nástupu na kurt jsem cítila adrenalin a obrovskou vůli zvítězit, takže únava rychle mizela,“ líčila šťastná Češka.

PORAŽENÁ FINALISTKA. Lucie Šafářová pózuje s trofejí pro finalistku dvouhry žen na Roland Garros.

Nezastavila se ani před Srbkou Ivanovičovou, až ve finále podlehla hvězdné Sereně Williamsové. S Američankou Mattekovou-Sandsovou opanovaly čtyřhru.

2017 Karolína Plíšková

„Snad každý den tady bylo přes 35 stupňů,“ vzpomínala Plíšková na své nejpovedenější Roland Garros letos v Paříži, kdy zklamaně vypadla už v prvním kole.

Před šesti lety však završila úchvatnou grandslamovou sérii, která ji vystřelila až na první místo žebříčku. Finále US Open 2016, v následující sezoně čtvrtfinále v Melbourne a semifinále na antuce.

Karolína Plíšková a její radost během semifinále Roland Garros.

Ve čtvrtfinále si jakožto nasazená dvojka poradila s Francouzkou Garciaovou 7:6 a 6:4. „Nic nepřichází samo. Možná někdo uspěje na prvním grandslamu v životě, ale já si to musela párkrát zkusit, abych pak mohla projít daleko. Chvíli mi to trvalo a vím o tom.“

V semifinále pak podlehla Rumunce Halepové a od té doby se v Paříži dostala nejdál do třetího kola.

2019 Markéta Vondroušová

Kdo je tahle nebojácná a šikovná levačka, která v devatenácti prolétla až do finále Roland Garros? ptal se před čtyřmi roky tenisový svět.

Navíc řádila bez ztráty setu, ve čtvrtfinále udržela na skóre 7:6 a 7:5 mnohem zkušenější Chorvatku Martičovou. „Nestává se každý den, abyste měli na dosah semifinále grandslamu. Byla jsem nervózní, ztuhla mi ruka,“ vyznala se.

Markéta Vondroušová (vlevo) a Ashleigh Bartyová s trofejemi pro finalistku a vítězku Roland Garros.

Přidala pak ještě skalp Britky Kontaové, načež utržila finálovou lekci od Australanky Bartyové.

Od té doby platí za krajně nebezpečnou hráčku, ale na grandslamech zapsala jen dvě osmifinále.

2020 Petra Kvitová

Kvůli covidové pandemii se antukový grandslam hrál v netradičním termínu na přelomu září a října.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka a semifinalistka turnaje z roku 2012 do čtvrtfinále řádila, pak si poradila i s Němkou Siegemundovou dvakrát 6:3, než narazila na Američanku Keninovou.

POLIBEK. Česká tenistka Petra Kvitová slaví postup do semifinále Roland Garros.

„Neuměla jsem si představit, že budu zase tak daleko na grandslamech, loni ve finále v Melbourne a teď tady. Je to další zázrak, co se mi stal,“ usmívala se v narážce, jak se do špičky vrátila po pořezání ruky při přepadení v roce 2016.

2021 Barbora Krejčíková

Stále čerstvá a pořád těžko pochopitelná pohádka, během níž se tenistka známá jen ze čtyřhry vypracovala až v singlovou šampionku grandslamu.

Do Paříže přijela jako žebříčkové číslo 33, avšak s titulem ze Štrasburku. První kolo proti krajance Kristýně Plíškové ubojovala, vydržela i další krizové momenty.

Barbora Krejčíková v pařížských kulisách s trofejí pro vítězku Roland Garros.

Mezi poslední osmičkou s Američankou Gauffovou skryla za výsledek 7:6 a 6:3 pět odvrácených setbolů. „Budu makat, aby měla pocit, že se mnou už v životě nebude chtít hrát,“ říkala si na kurtu.

V semifinále proti Řekyni Sakkariové přežila dokonce mečbol, ve finále ve třech setech porazila už dvakrát zmíněnou Pavljučenkovovou.

A po boku Kateřiny Siniakové přidala rovněž prvenství v deblu.

2023 Karolína Muchová

V úterý krátce po poledni ze spojení české vlajky a Paříže definitivně udělala pro Pavljučenkovovou noční můru.

Nevyvolává takovou senzaci jako Krejčíková, jelikož vzhledem k šikovné hře okouzluje experty už delší dobu, nicméně před začátkem turnaje se s ní příliš nepočítalo.

Do finále se pokusí projít ve čtvrtek na úkor světové dvojky Sabalenkové. Češky ve zmíněných semifinále nastřádaly bilanci 3:2, tenistka I. ČLTK Praha se pokusí ji vylepšit. „Chci vyhrát!“ vyhlíží běloruskou ranařku.