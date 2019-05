Pařížská tenisová desítka. Bude z toho česká láska?

A rok 2019 by mohl přinést také vzplanutí českých srdcí. V ženské soutěži totiž panuje jedinečný stav věcí, vždyť letos jsou nejlepšími hráčkami světa první Petra Kvitová a druhá Karolína Plíšková. Právě ony patří do okruhu favoritek na zisk trofeje, ale aby se to povedlo, musely by zažít životní turnaj - PK i KP byly v Paříži zatím jednou v semifinále (Kvitová 2012, Plíšková 2017).

Kromě nich jde od neděle do akce ještě šest Češek a dva Češi. Mezi nimi výjimečně chybí Tomáš Berdych, poprvé od roku 2004 tu nenastoupí kvůli potížím s bedry.

Jaká cesta je čeká?

Karolína Plíšková (2.)

Přichází s titulem z Říma, nejcennějším antukovým počinem kariéry, je druhá v oficiálním i kalendářním pořadí. „Ale úvodní týden by pro ni mohl být složitější než koncovka,“ píše web WTA. Sama Plíšková jeho reportérce po Římě líčila: „Představte si, že druhá nasazená vyletí v prvním kole... Hrůza!“ To by proti Brengleové z USA hrozit nemělo, ale pak může přijít vítězka Roland Garros 2009 Kuzněcovová a po ní třeba domácí Mladenovičová. Ošidný los.

Petra Kvitová (6.)

Zásadní bude, zda má v pořádku lýtko, kvůli němuž vzdala v Římě. V plném zdraví je Kvitová nebezpečná i na antuce, však letos slavila titul ve Stuttgartu. Paříž v jejím srdci zůstává jako místo velkého comebacku: před dvěma lety zde senzačně rychle naskočila po poranění ruky. Los má opačný než Plíšková - solidní start (Rumunka Cirsteaová na úvod), ale pak těžké váhy. V osmifinále hrozí Sabalenková, ve čtvrtfinále obhájkyně titulu Halepová.

Markéta Vondroušová

Letos je sice už 16. nejlepší tenistkou světa, ale na nasazení na grandslamu ještě čeká. Proto po 1.kole s Číňankou Wangovou nejspíš přijde Angelique Kerberová. Na druhou stranu: německou superstar trápilo zranění, antuka není její nejsilnější povrch. A Vondroušová umí často zdeptat favoritky, Halepová to letos ostatně zažila už dvakrát...

Barbora Strýcová

Nejstarší z Češek zahajuje duelem veteránek s 35letou Stosurovou. Strýcová má letos zatím negativní zápasovou bilanci 10-11, ve 3. kole Roland Garros může narazit v derby na Kvitovou. Obhajuje zde osmifinále.

Kateřina Siniaková

Po loňském vzestupu ji tolik netrápí hra, ale výsledky ano. Vzpruhou může být pro urputnou bojovnici čerstvé semifinále z turnaje v Norimberku či to, že začne proti kvalifikantce Rybakinové. S Barborou Krejčíkovou (ta v singlu letos chybí) obhajují titul ve čtyřhře.

Karolína Muchová

Jedné z nejkreativnějších hráček na okruhu letošek osladila premiéra ve Fed Cupu či finále na turnaji v Praze. V Paříži je mezi elitou poprvé a start má těžký - čeká ji turnajová šestnáctka Kontaveitová.

Kristýna Plíšková

V hlavní soutěži tu ještě nikdy neuspěla! Na pátý pokus to zkusí proti Američance Davisové, šikovné antukářce a držitelce divoké karty.

Karolína Muchová Jiří Veselý

Marie Bouzková

Další premiérové rendez-vous s Paříží. Šampionka juniorky US Open 2014 se stala šťastnou poraženou z kvalifikace, v cestě jí bude stát kanadská drtička Andreescuová.

Jiří Veselý

Pro 105. hráče světa je nenasazený soupeř na úvod dar, ale víc než o Argentince Mayera půjde u Veselého o jeho zdraví a mentální odolnost.

Lukáš Rosol

Další klika: i z Rosola je „lucky loser“ a vrací se na grandslam po dvou letech. Nastoupí proti nenasazenému Harrisovi z JAR.