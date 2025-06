Ukradené oslavy? Ukradená radost? Ačkoli ústecký rival z Mostu před sobotním derby propálil, že by Viagem měl navzdory třetiligové baráži postoupit tak jako tak, šéf klubu Přemysl Kubáň se tím...

Diváci na jablonecké Střelnici si v neděli užili nevšední fotbalovou show za účasti nejblyštivějších českých hvězd minulých let. Na rozlučku s bohatou kariérou je pozval Tomáš Hübschman, jenž s nimi...

Peníze. Systém. Glanc. PSG. Rozum podpořil investice a Paříž vládne Evropě

Premium

Mělo se to stát mnohem dřív. Nejpozději v roce 2015, jak zněl původní plán katarských majitelů. Když to nevyšlo, šéf klubu Násir Al-Chelajfí deadline posunul o tři roky. Protože se nepovedlo ani to,...