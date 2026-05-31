Menšík vyzve ruského vzteklouna. Už polepšeného? Krotí ho bývalá jednička

  11:45
Andrej Rubljov je kromě tenisových dovedností proslulý také častými výlevy vzteku. Mnohokrát už zničil raketu, nadává, hádá se. Zkrátka umí vypěnit. V poslední době se ale zklidnil. Pomáhá mu jeho nový kouč, bývalá světová jednička Marat Safin. Ukáže polepšenou povahu i v neděli večer, kdy v osmifinále Roland Garros změří síly s Jakubem Menšíkem?
Ruský tenista Andrej Rubljov se zlobí ve třetím kole Roland Garros.

Právě v Paříži zažil 28letý Rus jeden ze svých nejhorších kolapsů. Když z antukového grandslamu v roce 2024 vypadl ve třetím kole, porážku doprovázel hned několika ostudnými momenty.

Raketou vší silou mlátil do vlastního stehna i do kurtu, řval na členy svého týmu, hádal se s rozhodčí.

„Jsem ze sebe velmi zklamaný, nevzpomínám si, kdy naposledy jsem se choval takhle hrozně,“ kál se poté.

A podobných příkladů najdete ještě spoustu.

Rubljov si proto vysloužil pověst tenisty, jenž sice vyhrál už 17 turnajů a ve světovém žebříčku vystoupal nejvýše na páté místo, avšak kterému problémy s disciplínou brání v dosažení ještě lepších výsledků.

„Byl jsem několik let v takové smyčce, ztratil jsem se v sobě a nevěděl, co vlastně dělám a proč to dělám,“ vyprávěl loni v únoru pro The National. „Zní to možná trochu dramaticky, ale říkal jsem si: Jaký je důvod žít? Když se vám to děje měsíc, dva nebo tři, možná máte trpělivost. Ale když to trvá několik let, už to dál zvládat nemůžete.“

Menšík vs. Rubljov

Utkání budeme v neděli cca od 18:00 sledovat podrobně

Prozradil, že rok užíval antidepresiva, ale přestal, když mu nepomáhala.

Z krize ho nasměrovaly až rady krajana Safina, bývalé světové jedničky a dvojnásobného grandslamového vítěze. „Potřeboval jsem spravit hlavu, protože problém nebyl v tenise. A pomohl mi opravdu hodně.“

Poprvé se na něj obrátil po Wimbledonu 2024, naplno s ním spolupracuje od loňského jara. Ale také pod jeho vedením tvrdě dře.

„Dvě a půl hodiny kondice, pak dvě hodiny tenis. Úplně mě zabíjí. Žádné chyby od základní čáry, vysoká intenzita...“

Očividně to ale Rubljovovi prospívá.

Andrej Rubljov a Marat Safin:

Při snaze vyhnat své vnitřní démony se inspiroval také u hvězdného basketbalisty Stepha Curryho, který si na boty píše číslo 413. Odkazuje to na pasáž z bible, jež má pro něj zvláštní význam.

Ruský tenista si na obuv nechává zvěčnit slovo „zodpovědnost“.

„Je to snadné, vidíte to pokaždé, kdy se podíváte dolů. A pozitivně mě to nabíjí. Připomíná mi to, abych si nestěžoval, protože za všechno si v životě můžeme jen my sami.“

Že mimo kurt vztekloun není, ilustrují třeba jeho opakovaná vyjádření ke konfliktu na Ukrajině. Už když ji v roce 2022 Rusko napadlo, po jednom ze zápasů napsal na kameru vzkaz „ne válce“.

Jako jeden z mála ruských tenistů se alespoň takto základně vymezil vůči počínání své země. „Má pozice je velmi jasná. Jsem pro mír. Nechci, aby umírali lidé. Je bolestivé se na to dívat,“ zopakoval loni v lednu.

S Menšíkem se v neděli utká potřetí v kariéře a zatím ho ještě neporazil.

V Paříži konečně poleví vedra, která tenisty celý první týden sužovala, utkání je navíc naplánované až jako poslední na dvorci Suzanne Lenglenové. Bude se tedy hrát ve velmi odlišných podmínkách, než na jaké byli oba dosud zvyklí.

„Určitě se těším, že podmínky budou alespoň trochu přijatelnější. Na druhou stranu to také bude trochu jiné, kurt se zpomalí. Myslím, že nejen já, ale i všichni ostatní hráči uvítají, když už nebude tak obrovské teplo,“ cituje šestadvacátého nasazeného Menšíka agentura ČTK.

Kanár za 19 minut, pak vzkříšení. Už jsem mu nedal šanci, slavil Menšík osmifinále

Rus by měl jít do zápasu svěžejší, v turnaji zatím ztratil jen dva sety, kdežto o osm let mladší Čech ve druhém kole bojoval s vyčerpáním. Ale v pátek se z něj skvěle dostal, vyšlápl si na světovou sedmičku Alexe de Minaura, s nímž měl do té doby bilanci 0:5.

Naopak s Rubljovem má pozitivní vzájemné skóre.

„Je mi úplně jedno, jestli je bilance 0:5, 5:0, nebo 2:0. Nedělní zápas bude zase nový. Samozřejmě se těším. Je to moje první grandslamové osmifinále, které odehraju, a budu se snažit podat nejlepší možný výkon, který bude v mých silách,“ prohlásil Menšík.

Mezi nejlepší šestnáctku se dostal i letos na Australian Open, ale proti Novaku Djokovičovi kvůli zranění břišního svalu nenastoupil.

Jakub Menšík slaví postup do osmifinále Roland Garros.

Rubljov má s pozdějšími fázemi grandslamů větší zkušenosti, desetkrát už se probojoval do čtvrtfinále, z toho dvakrát v Paříži. Ale dál se ještě ani jednou nedostal.

„Nebudu lhát, grandslam chci určitě vyhrát. Je to můj sen a udělám všechno pro to, abych se ho pokusil splnit,“ říkal loni v rozhovoru pro The Guardian. „Ale kdyby se mi to povedlo, změnilo by to můj život? Určitě ne. Neudělalo by mě to více nebo méně šťastným. Dřív jsem si myslel, že by to změnilo můj život, ale teď vím, že ne.“

I takovéto uvažování je součástí jeho nového, pracně budovaného nastavení.

