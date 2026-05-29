Roland Garros ONLINE: O osmifinále hrají Muchová a Bouzková, nastoupí i Menšík

Sledujeme online   13:42
Tři čeští tenisté usilují v pátek o postup do osmifinále Roland Garros. Marie Bouzková soupeří se světovou osmičkou Mirrou Andrejevovou z Ruska, turnajová desítka Karolína Muchová se utkává se Švýcarkou Jil Teichmannovou, a pokud obě zvítězí, příště si zahrají proti sobě. Jakub Menšík narazí na pařížské antuce na nasazenou osmičku Alexe de Minaura z Austrálie. Všechny zápasy s českou účastí sledujeme v podrobných online reportážích.
Fotogalerie4

Marie Bouzková se natahuje po míči ve třetím kole Roland Garros. | foto: Reuters

Bouzková o své premiérové osmifinále Roland Garros bojuje na centrálním kurtu Philippea Chatriera. Nasazená sedmadvacítka v prvních dvou kolech využila příznivého losu a zvítězila dvakrát 2:0, proti světové osmičce Andrejevové ji ale čeká mnohem složitější úkol.

ONLINE: Marie Bouzková vs. Mirra Andrejevová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Jde o jejich pátý vzájemný duel a Bouzková proti devatenáctileté Rusce zatím nezískala ani set, dvakrát už s ní prohrála v letošní sezoně. Povede se jí nyní na hvězdnou soupeřku vyzrát? Vítězka půjde v osmifinále na lepší z duelu mezi Muchovou a Teichmannovou.

Muchová velkou favoritkou

Finalistka turnaje z roku 2023 Muchová čelí Teichmannové na dvorci Suzanne Lenglenové, kde porazila v 1. kole Rusku Anastasiji Zacharovovou. Proti levoruké Švýcarce, která se v žebříčku nachází až na 170. pozici, je velkou favoritkou.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Jil Teichmannová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Soupeřky se potkávají potřetí, v dosud posledním utkání z března 2023 se z výhry radovala Muchová. Obě ještě v Paříži neztratily ani set, Teichmannová překvapila 20. nasazenou Rusku Samsonovovou i zkušenou Polku Frechovou.

Zotavil se Menšík po vyčerpávající bitvě?

K vítězství ve druhém kole potřeboval Menšík skoro čtyři a tři čtvrtě hodiny a sedm mečbolů. V závěru se potýkal s křečemi, dlouho zůstal ležet na kurtu a potřeboval pomoc lékařů. Ale už krátce po vyčerpávající bitvě se cítil mnohem lépe, a tak by měl být na De Minaura připraven.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Alex de Minaur

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Bude potřebovat všechny síly, protože běhavého Australana ještě nikdy neporazil, má s ním bilanci 0:5. Sedmý hráč žebříčku měl navíc ve druhém kole volno, jeho soupeř kvůli zranění vůbec nenastoupil. Zápas přijde na řadu jako třetí v pořadí na dvorci Simonne Mathieuové, 26. nasazený Menšík se do třetího kola Roland Garros dostal poprvé v kariéře.

Co dalšího nabízí šestý den Roland Garros?

  • Pátečním šlágrem je beze sporu souboj generací mezi 39letým Novakem Djokovičem a o dvacet let mladším Joaaem Fonsecou. Grandslamový rekordman ze Srbska je po vyřazení Jannika Sinnera jedním z favoritů turnaje, poradí si s brazilským talentem?
  • Čtyřnásobná šampionka turnaje Iga Šwiateková z Polska ve třetím kole porazila dvakrát 6:4 krajanku Magdu Linetteovou. V osmifinále nastoupí proti Martě Kosťukové z Ukrajiny.
  • Do osmifinále čtyřhry prošli Adam Pavlásek s Patrikem Riklem, vyřadili nasazené trojky Juliana Cashe a Lloyda Glasspoola dvakrát 6:4. Druhé kolo čtyřhry čeká i Kateřinu Siniakovou s Taylor Townsendovou.

Tenisový grandslam Roland Garros v Paříži

antuka, dotace 61,7 milionu eur

Muži
Čtyřhra - 2. kolo:
Pavlásek, Rikl (ČR) - Glasspool, Cash (3-Brit.) 6:4, 6:4

Páteční program

začátky v 11:00

Kurt Philippea Chatriera: Andrejevová (8-Rus.) - Bouzková (27-ČR), Fonseca (28-Braz.) - Djokovič (3-Srb.), Halys (Fr.) - Zverev (2-Něm.)

Kurt Suzanne Lenglenové: Borges (Portug.) - Rubljov (11-Rus.), Muchová (10-ČR) - Teichmannová (Švýc.), Svitolinová (7-Ukr.) - Korpatschová (Něm.), Ruud (15-Nor.) - Paul (24-USA)

Kurt Simonne Mathieuové: Michelsen (USA) - Jódar (27-Šp.), Menšík (26-ČR) - De Minaur (8-Austr.), Stearnsová (USA) - Bencicová (11-Švýc.)

