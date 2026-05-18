Čeští tenisté v kvalifikaci Roland Garros 2026
V kvalifikaci (18. až 22. května) se o postup do hlavní soutěže pokusí dva čeští tenisté a osm českých tenistek.
Program a výsledky českých tenistů a tenistek
Mezi muži by měli do turnaje zasáhnout všichni čtyři čeští tenisté z elitní stovky žebříčku, Svrčina a Kolář se pokusí start v hlavní soutěži vybojovat. Účast má zajištěnou devět Češek, dalších osm zápolí v kvalifikaci.
Harmonogram turnaje
Hlavní soutěž ve dvouhrách se rozehraje v neděli 24. května. Posledním utkáním turnaje bude finále mužů v neděli 7. června.
|Den
|Fáze dvouher
|Neděle 24. května
|1. kolo dvouher
|Pondělí 25. května
|1. kolo dvouher
|Úterý 26. května
|1. kolo dvouher
|Středa 27. května
|2. kolo dvouher
|Čtvrtek 28. května
|2. kolo dvouher
|Pátek 29. května
|3. kolo dvouher
|Sobota 30. května
|3. kolo dvouher
|Neděle 31. května
|osmifinále dvouher
|Pondělí 1. června
|osmifinále dvouher
|Úterý 2. června
|čtvrtfinále dvouher
|Středa 3. června
|čtvrtfinále dvouher
|Čtvrtek 4. června
|semifinále dvouhry žen
|Pátek 5. června
|semifinále dvouhry mužů
|Sobota 6. června
|finále dvouhry žen
|Neděle 7. června
|finále dvouhry mužů
České úspěchy na Roland Garros
Jediný český titul z pařížské antuky slavila Barbora Krejčíková v roce 2021. Finále si zahrály i Markéta Vondroušová (2015 a 2019) a Markéta Muchová (2023).
|Nicole Vaidišová
|semifinále
|2006
|Tomáš Berdych
|semifinále
|2010
|Petra Kvitová
|semifinále
|2012
|Lucie Šafářová
|finále
|2015
|Karolína Plíšková
|semifinále
|2017
|Markéta Vondroušová
|finále
|2019
|Petra Kvitová
|semifinále
|2020
|Barbora Krejčíková
|titul
|2021
|Karolína Muchová
|finále
|2023
Nejvíc titulů: Nadal a Evertová
Legendou Roland Garros je Rafael Nadal, který v Paříži získal 14 titulů s bilancí 112 výher a 3 porážek. Mezi ženami kraluje Chris Evertová se sedmi triumfy.
Vítězové Roland Garros od roku 2004
|Rok
|Muži
|Ženy
|2004
|Gaudio
|Myskinová
|2005
|Nadal
|Heninová
|2006
|Nadal
|Heninová
|2007
|Nadal
|Heninová
|2008
|Nadal
|Ivanovičová
|2009
|Federer
|Kuzněcovová
|2010
|Nadal
|Schiavoneová
|2011
|Nadal
|Li Na
|2012
|Nadal
|Šarapovová
|2013
|Nadal
|S. Williamsová
|2014
|Nadal
|Šarapovová
|2015
|Wawrinka
|S. Williamsová
|2016
|Djokovič
|Muguruzaová
|2017
|Nadal
|Ostapenková
|2018
|Nadal
|Halepová
|2019
|Nadal
|Bartyová
|2020
|Nadal
|Šwiateková
|2021
|Djokovič
|Krejčíková
|2022
|Nadal
|Šwiateková
|2023
|Djokovič
|Šwiateková
|2024
|Alcaraz
|Šwiateková
|2025
|Alcaraz
|Gauffová
Kde sledovat Roland Garros živě v TV?
- Zápasy na pařížské antuce má ve své nabídce stanice Eurosport i její streamovací služba HBO Max.
- Stanicel je dostupná u těchto poskytovatelů:
- Pecka TV
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Live streamy ze zápasů nabízejí i některé sázkové kanceláře, podmínkou pro sledování bývá minimální požadovaný obrat na účtu.
Roland Garros 2026 – prize money (dvouhry)
Odměny na Roland Garros jsou stejné pro turnaj mužů i žen. Celková dotace pro rok 2026 je 61 723 000 eur.
|Fáze
|Prize money
|Vítěz
|€2 800 000
|Finalista
|€1 400 000
|Semifinále
|€750 000
|Čtvrtfinále
|€470 000
|OF (4. kolo)
|€285 000
|3. kolo
|€187 000
|2. kolo
|€130 000
|1. kolo
|€87 000
Kvalifikace (dvouhry)
|Fáze
|Prize money
|Q3
|€48 000
|Q2
|€33 000
|Q1
|€24 000
Body do žebříčku – Roland Garros (ATP)
|Fáze
|Body
|Triumf
|2000
|Finále
|1300
|Semifinále
|800
|Čtvrtfinále
|400
|OF
|200
|3. kolo
|100
|2. kolo
|50
|1. kolo
|10
|Úspěšná kvalifikace
|30
|Finále kvalifikace
|16
|2. kolo kvalifikace
|8
|1. kolo kvalifikace
|0
Body do žebříčku – Roland Garros (WTA)
|Fáze
|Body
|Triumf
|2000
|Finále
|1300
|Semifinále
|780
|Čtvrtfinále
|430
|OF
|240
|3. kolo
|130
|2. kolo
|70
|1. kolo
|10
|Úspěšná kvalifikace
|40
|Finále kvalifikace
|30
|2. kolo kvalifikace
|20
|1. kolo kvalifikace
|2