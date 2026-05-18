Roland Garros 2026: Program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Vrchol antukové části sezony se blíží. Elitní tenisty čeká od 24. května do 7. června druhý grandslam sezony Roland Garros. Kvalifikace začne už 18. května. V našem přehledu najdete harmonogram turnaje, program a výsledky českých tenistů i informace o tom, kde můžete zápasy sledovat živě.

Zaplněné tribuny na kurtu Philippa Chatriera sledují finále ženské dvouhry. | foto: Reuters

Čeští tenisté v kvalifikaci Roland Garros 2026

V kvalifikaci (18. až 22. května) se o postup do hlavní soutěže pokusí dva čeští tenisté a osm českých tenistek.

Český tenista/tenistka1. kolo2. kolo3. kolo
SvrčinaDen Ouden (Niz.)
KolářMcCabe (Aus.)
KnutsonováTrevisanová (It.)
ŠalkováPodrezová (Ukr.)
L. FruhvirtováHavlíčková
HavlíčkováL. Fruhvirtová
SiskováJuvanová (Slovin.)
PlíškováKu (Tchaj-wan)
SamsonRieraová (Arg.)
ViďmanováGao (Čína)

Program a výsledky českých tenistů a tenistek

Mezi muži by měli do turnaje zasáhnout všichni čtyři čeští tenisté z elitní stovky žebříčku, Svrčina a Kolář se pokusí start v hlavní soutěži vybojovat. Účast má zajištěnou devět Češek, dalších osm zápolí v kvalifikaci.

Hráčka/hráč1. kolo2. kolo3. koloOFČFSFF
Tomáš Macháč
Jiří Lehečka
Jakub Menšík
Vít Kopřiva
Karolína Muchová
Linda Nosková
Marie Bouzková
Kateřina Siniaková
Markéta Vondroušová ??
Barbora Krejčíková
Sára Bejlek
Tereza Valentová
Nikola Bartůňková

Harmonogram turnaje

Hlavní soutěž ve dvouhrách se rozehraje v neděli 24. května. Posledním utkáním turnaje bude finále mužů v neděli 7. června.

DenFáze dvouher
Neděle 24. května1. kolo dvouher
Pondělí 25. května1. kolo dvouher
Úterý 26. května1. kolo dvouher
Středa 27. května2. kolo dvouher
Čtvrtek 28. května2. kolo dvouher
Pátek 29. května3. kolo dvouher
Sobota 30. května3. kolo dvouher
Neděle 31. květnaosmifinále dvouher
Pondělí 1. červnaosmifinále dvouher
Úterý 2. červnačtvrtfinále dvouher
Středa 3. červnačtvrtfinále dvouher
Čtvrtek 4. červnasemifinále dvouhry žen
Pátek 5. červnasemifinále dvouhry mužů
Sobota 6. červnafinále dvouhry žen
Neděle 7. červnafinále dvouhry mužů

České úspěchy na Roland Garros

Jediný český titul z pařížské antuky slavila Barbora Krejčíková v roce 2021. Finále si zahrály i Markéta Vondroušová (2015 a 2019) a Markéta Muchová (2023).

Nicole Vaidišovásemifinále2006
Tomáš Berdychsemifinále2010
Petra Kvitovásemifinále2012
Lucie Šafářováfinále2015
Karolína Plíškovásemifinále2017
Markéta Vondroušováfinále2019
Petra Kvitovásemifinále2020
Barbora Krejčíkovátitul2021
Karolína Muchováfinále2023

Nejvíc titulů: Nadal a Evertová

Legendou Roland Garros je Rafael Nadal, který v Paříži získal 14 titulů s bilancí 112 výher a 3 porážek. Mezi ženami kraluje Chris Evertová se sedmi triumfy.

Vítězové Roland Garros od roku 2004
RokMužiŽeny
2004GaudioMyskinová
2005NadalHeninová
2006NadalHeninová
2007NadalHeninová
2008NadalIvanovičová
2009FedererKuzněcovová
2010NadalSchiavoneová
2011NadalLi Na
2012NadalŠarapovová
2013NadalS. Williamsová
2014NadalŠarapovová
2015WawrinkaS. Williamsová
2016DjokovičMuguruzaová
2017NadalOstapenková
2018NadalHalepová
2019NadalBartyová
2020NadalŠwiateková
2021DjokovičKrejčíková
2022NadalŠwiateková
2023DjokovičŠwiateková
2024AlcarazŠwiateková
2025AlcarazGauffová

Kde sledovat Roland Garros živě v TV?

  • Zápasy na pařížské antuce má ve své nabídce stanice Eurosport i její streamovací služba HBO Max.
  • Stanicel je dostupná u těchto poskytovatelů:
    • Pecka TV
    • Telly
    • Magenta TV
    • Vodafone TV
    • Oneplay
  • Live streamy ze zápasů nabízejí i některé sázkové kanceláře, podmínkou pro sledování bývá minimální požadovaný obrat na účtu.

Roland Garros 2026 – prize money (dvouhry)

Odměny na Roland Garros jsou stejné pro turnaj mužů i žen. Celková dotace pro rok 2026 je 61 723 000 eur.

FázePrize money
Vítěz€2 800 000
Finalista€1 400 000
Semifinále€750 000
Čtvrtfinále€470 000
OF (4. kolo)€285 000
3. kolo€187 000
2. kolo€130 000
1. kolo€87 000

Kvalifikace (dvouhry)

FázePrize money
Q3€48 000
Q2€33 000
Q1€24 000

Body do žebříčku – Roland Garros (ATP)

FázeBody
Triumf2000
Finále1300
Semifinále800
Čtvrtfinále400
OF200
3. kolo100
2. kolo50
1. kolo10
Úspěšná kvalifikace30
Finále kvalifikace16
2. kolo kvalifikace8
1. kolo kvalifikace0

Body do žebříčku – Roland Garros (WTA)

FázeBody
Triumf2000
Finále1300
Semifinále780
Čtvrtfinále430
OF240
3. kolo130
2. kolo70
1. kolo10
Úspěšná kvalifikace40
Finále kvalifikace30
2. kolo kvalifikace20
1. kolo kvalifikace2
