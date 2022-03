Odcházení gentlemanů. Federer věří v návrat, del Potro se loučil v slzách

Přestože v posledních sezonách přenechali prohánění po kurtu mladším a zdravějším, nyní znovu přitahují pozornost.

Argentinec, který tehdy v Indian Wells odvrátil tři mečboly a získal 22. a zároveň poslední titul, před měsícem odehrál nejspíše definitivně poslední zápas kariéry, loučil se v slzách.

Naopak Federer minulý víkend přispěchal s pozitivnějšími informacemi. Věří, že se k tenisu vrátí. Proto začněme s Maestrem.

„Comeback je v plánu na podzim,“ prozradil stanici SRF v sobotu v Lenzerheide, kam zavítal na závody v alpském lyžování. Čtyřicetiletý Švýcar tedy ještě nekončí, ale letos vynechá svůj milovaný Wimbledon. Právě loni v Londýně hrál naposledy, postoupil do čtvrtfinále. Už tehdy ale byl po dvou operacích kolene, které podstoupil v roce 2020.

A po dřině na anglickém pažitu se bolavé koleno ozvalo znovu. Federer tak loni v srpnu opět zamířil na sál.

„Operace byla správnou věcí, koleno po Wimbledonu nebylo dobré. Takhle jsem nemohl pokračovat,“ vysvětluje nyní. „Mám se dobře, ale dva měsíce jsem chodil o berlích, a tak jsem musel začínat zase znovu.“

Proto nechce návrat na kurty uspěchat. Velkolepou kariéru touží zakončit s raketou v ruce a ještě naposledy nadchnout publikum. Kolik dostane příležitostí a jestli si tenisový život protáhne i do roku 2023, netuší nejspíš ani on sám.

Jisté ale je, že při návratu se nepotká s dlouholetým rivalem del Potrem, s nímž za jedenáct sezon odehrál 25 duelů. Výsledek toho posledního před čtyřmi lety v Indian Wells už znáte, argentinský čahoun porazil Švýcara i ve finále US Open 2009, když mu bylo pouhých dvacet let.

Jenže i on doplatil na neduhy vlastního těla. Ještě krutěji a v mnohem mladším věku než Federer. Jelikož už se na kurtech nejspíše neobjeví, je na místě si drama jeho boje se soupeři i bolestí připomenout.

Hned v sezoně po zisku grandslamového titulu del Potro kvůli zranění zápěstí odehrál jen tři turnaje a klesl na 258. místo žebříčku. O dva roky později se vyškrábal zpět do elitní desítky, jenže jej znovu dostihlo bolavé zápěstí, kvůli němuž v letech 2014 a 2015 startoval dohromady jen na šesti akcích.

I tento výpadek ale Argentinec s dělovým forhendem dokázal překonat.

Na olympijských hrách v Riu slavil stříbro, následně postoupil do semifinále oblíbeného US Open. V roce 2018 ovládl zmíněný podnik v Indian Wells, a na grandslamu v New Yorku dokráčel dokonce do finále. Vylepšil si žebříčkové maximum na třetí pozici.

Bylo mu 29 let a několik sezon ve špičce ještě mohl zvládnout. Jenže tělo, tentokrát koleno, bylo proti. A vystavilo mu razantní stopku.

V roce 2019 naskočil del Potro jen ke dvanácti zápasům, další dva roky nehrál vůbec. Místo toho podstoupil čtyři operace bolavého kolene. Až letos v únoru překvapil tím, že znovu bere raketu do ruky.

„Ale není to comeback, spíš dávám sbohem,“ deklaroval dopředu. Doma v Buenos Aires prohrál hned v prvním kole s krajanem Federicem Delbonisem 1:6 a 3:6, před závěrečným gamem se neubránil slzám.

Emotivní Juan Martín del Potro na turnaji na Buenos Aires

Byl dojatý, jakou podporu mu fanoušci prokázali nejen během posledního zápasu, ale celé úctyhodné kariéry. Když tu lásku ještě jednou pocítil, uvědomil si, že dva a půl roku rehabilitování stálo za to.

„Ten den si budu pamatovat jako jeden z nejlepších v kariéře. Zažil jsem jedny z nejkrásnějších emocí, jaké mi tento sport kdy dal. Navždy si je ponechám v srdci,“ svěřoval se poté.

Dostal tak alespoň malou splátku za to, jak příkladně se choval k soupeřům i příznivcům. Svým líbivým herním stylem i charismatem oslovil mnohé po celém světě.

A to samé, ještě ve větší míře, platí o Federerovi. Svět raket a kurtů si tyto gentlemany bude pamatovat jako jedny z nejsympatičtějších a nejváženějších ambasadorů.

Tím spíš, že ve svých kariérách už se dostali do cílové rovinky.