Výprask 0:6? Na to nejsem zvyklý, připustil Federer. Hrát chce dál

Krutou stopku vystavil Federerovi novic v grandslamovém čtvrtfinále Hurkacz. „Byl jsem trochu nervózní, přeci jen hrát s Rogerem v takové fázi je velká věc,“ přiznal 24letý Polák. „Ale snažil jsem se zůstat tak klidný, jak to jen šlo.“

Federera předčil ve většině herních aspektů, hvězdného soka zlomil především obratem ve druhém setu, který dovedl ze stavu 1:4 až ke zdárnému tiebreaku.

ZPRAVODAJSTVÍ Federer se s Wimbledonem rozloučil kanárem

A Švýcar už se ve třetím setu nezmohl na jediný game. „Už jsem cítil, že tohle neotočím,“ připustil Federer. „Na takovou situaci jsem moc zvyklý, obzvláště tady ve Wimbledonu.“

Přesto jej z centrálního dvorce, na němž předváděl nejúžasnější kousky své výjimečné kariéry, vyprovázel ohromující potlesk.

„Ovace byly fantastické, bylo moc hezké zažít plnou kapacitu. Fanoušci bohužel viděli mou jasnou porážku,“ zmínil Federer skutečnost, že na wimbledonské čtvrtfinále povolila proticovidová opatření obsazení všech sedadel v ochozech.

Diváci si přirozeně kladli otázku: Uvidíme tady Rogera i příští rok? Stejnému dotazu čelil švýcarský maestro na pozápasové tiskovce.

„Opravdu nevím,“ odpověděl. „Musíme si sednout s týmem a pobavit se. Musím zjistit, co potřebuji k tomu, abych se dostal do lepší formy.“

Pokud chce ještě rozmnožit sbírku dvaceti grandslamových trofejích, svou hru pozvednout potřebuje.



Jenže za měsíc oslaví čtyřicáté narozeniny, nepřidává mu ani fakt, že za poslední rok a půl odehrál jen devět zápasů. Podstoupil totiž dvě operace kolena, po nichž se zdlouhavě vracel.

A byť na Roland Garros dosáhl na osmifinále a na londýnské trávě se probojoval ještě o kolo dál, potají doufal ve víc.

Wimbledon 2021 příloha iDNES.cz

„Wimbledon pro mě byl první krok, na který jsem při zotavování mířil. Když je teď u konce, potřebuji vše přehodnotit, promluvit si o tom, co šlo dobře a co tolik ne, jak je na tom tělo, koleno i mysl,“ vypočítával Federer.

„Trápil jsem se s tím, abych přidal extra úsilí, hlavně když šlo do tuhého,“ připomněl nezvládnuté momenty v duelu s Hurkaczem. „Na kurtu mám mnoho nápadů, ale někdy nemůžu udělat to, co chci.“

I sám velký Federer tak poznává, že věk si na sportovním umu vybírá značnou daň.

„V mé hře chybí hodně věcí, které pro mě před nějakými deseti patnácti dvaceti lety byly velmi jednoduché a normální. Teď už se tak přirozeně nedějí, vždy musím vynaložit úsilí navíc, abych si připomněl, že mám udělat tohle nebo tamto.“

Vzhledem ke všem těmto překážkám, které se už nezmírní, spíše naopak, proto Federera čeká pečlivé zvažování, co dál. Už před Wimbledonem Švýcar deklaroval, že o svém startu na olympijských hrách v Tokiu se rozhodne až po turnaji, teď si chce vzít pár dní na rozmyšlenou.



A stejně jak potřebuje čas k rozjímání nad celou svou tenisovou budoucností: „Musím si promluvit s týmem, vzít si čas a udělat správné rozhodnutí. Ale doufám, že se konec nestane, cíl je samozřejmě hrát dál.“

Což Wimbledon nadšeně kvituje, se svým hrdinou by se totiž rád rozloučil jinak než setem 0:6.