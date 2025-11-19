Hned při první příležitosti. Federer bude uveden do tenisové Síně slávy

  13:09
Jeden z nejlepších tenistů historie Švýcar Roger Federer bude příští rok v srpnu uveden do Síně slávy. Informoval o tom web Mezinárodní tenisové Síně slávy ITHF v Newportu.
Roger Federer ve Wimbledonu.

Roger Federer ve Wimbledonu. | foto: AP

Roger Federer s manželkou Mirkou ve Wimbledonu.
Roger Federer tleská po výhře Novaka Djokoviče nad Alexem de Minaurem ve...
Roger Federer se svou ženou Mirkou sledují dění na center kurtu ve Wimbledonu.
Roger Federer s manželkou Mirkou přichází sledovat zápas ve Wimbledonu.
23 fotografií

„Je to obrovská čest dostat se do společnosti největších hvězd minulosti,“ uvedl čtyřiačtyřicetiletý Federer. „Vždycky jsem si vážil tenisové historie a příkladu, který nám dávali ti, co hráli před námi,“ dodal.

Federer jako první muž vyhrál 20 grandslamových titulů, celkem ovládl 103 turnajů. Na prvním místě žebříčku strávil 310 týdnů, z toho rekordních 237 za sebou. Na kontě má také triumf v Davisově poháru a olympijské zlato ve čtyřhře.

Federer se uvedení do Síně slávy dočká hned při první možné příležitosti. O místo se ucházeli také grandslamoví šampioni Světlana Kuzněcovová a Juan Martín del Potro, ti ale potřebný počet hlasů od volební komise nezískali.

Vstoupit do diskuse
Témata: Roger Federer
19. listopadu 2025  13:10

