Chceš ulici ve Švýcarsku? Napřed zemři. I Federer si musel na svou příležitost počkat

Měří něco přes půl kilometru. Na jedné straně ji rámuje hokejová Tissot Arena, na té druhé zase podhůří Jury, které se táhne podél celého Bielu a kvůli němuž se povětrnostní podmínky nad městem mění každou minutou.
Ráno mlhavo, kolem oběda se začne vyjasňovat, při polední kávě se strhne liják, načež o pár chvil později už vás znovu šimrají sluneční paprsky.
Kolikrát švýcarský elegán Federer v místech nynější ulice, když tedy ještě nenesla jeho jméno, šlapal a kolikrát tomu bylo s velkou nelibostí, protože věděl, že ho čeká trest. Vy byste do něj snad řekli, že coby mladík nebyl zrovna vzorem ctnosti a sportovního ducha?
Pro naše město je ctí, že nejlepší individuální sportovec, jakého kdy Švýcarsko mělo, propůjčuje své jméno třídě v naší nové sportovní čtvrti.