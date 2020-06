POHLED: Federer pauzíruje. Na tenisovém trůnu je volněji

Švýcar Roger Federer se raduje z postupu do třetího kola Australian Open. | foto: Reuters

Od chvíle, kdy si v roce 2016 nechal operovat koleno a pak se po šestiměsíční pauze připomněl rovnou titulem z Australian Open, platí Roger Federer za velmistra tenisového plánování. Na poměry ATP bývá jeho kalendář chudičký, ale on se naučil vybírat si tak, aby měl co největší šanci slavit. Když cítil, že bušit na pařížské antuce do bran království Rafaela Nadala nemá moc smysl, prostě se rozhodl grandslam vynechávat.