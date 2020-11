Švýcar Roger Federer se opírá do bekhendu ve třetím kole Australian Open. | foto: Reuters

12:00

Co čekat jiného od člověka, jehož protipandemická opatření zastihnou v roli táty čtyř ratolestí. „Jak odpočívám? No, většinu času naháním děti, ale to se asi jako relax moc počítat nedá,“ směje se Roger Federer. Navzdory nedávným dvěma operacím, blížící se čtyřicítce a sezoně, která v jeho bohatýrské kariéře prakticky nemá obdob, ale dál věří v úspěšný comeback: „Chci pořád bojovat proti legendám.“