Příběh ještě není u konce. Federer se vrací a věří v návrat do výšin

Ve středu odpoledne se Federer na prestižním podniku v katarské metropoli utká s Britem Danielem Evansem, 28. hráčem světa.

Těžká prověrka po více než roční pauze od zápasů.

„Nikdy by mě nenapadlo, že to bude tak dlouhá doba,“ přiznal Švýcar.

„Nicméně cítím, že někomu, jako jsem já, kdo v životě odehrál téměř 1500 zápasů, přijdou pauzy vždycky vhod. Bylo fajn zůstat po dvaceti letech delší čas doma. Ale Tour, které říkám svá druhá rodina, mi chyběla.“

Během závěrečné přípravy si slavný Maestro ověřil, že jeho um během nucené pauzy nezrezavěl: „Až jsem byl překvapen, jak dobře mi to šlo. Ale všichni víme, že zápasy jsou jiné, takže nyní to zkrátka beru den po dni.“

K soutěžnímu utkání Federer naposledy nastoupil 30. ledna loňského roku, tehdy v semifinále Australian Open podlehl Novaku Djokovičovi.

Od té doby se mnoho událo nejen ve Švýcarově životě, ale i v celém světě.

Tenisový velikán dva týdny po melbournském grandslamu podstoupil operaci kolene a plánoval vrátit se před oblíbeným Wimbledonem.



Jenže slavný turnaj se, stejně jako mnoho dalších akcí, v uplynulém roce vinou pandemie nekonal. I kdyby v kalendáři zůstal, Federer by jej stejně vynechal, jedna operace mu na vykurýrování zdravotních patálií s kolenem nestačila, na začátku června absolvoval další zákrok.

Až po dalších devíti měsících, během nichž postupně dostával tělo zpět do formy, je dvacetinásobný grandslamový šampion připraven připomenout světu: Pořád jsem tady, pořád mám chuť soutěžit a vyhrávat.

Švýcar se vrací s úmyslem znovu obnovit časy Velké trojky, během jeho nepřítomnosti se totiž kdysi suverénní tenisový triumvirát začal otřásat pod útoky Dominica Thiema, Daniila Medveděva či Stefanose Tsitsipase.

Čest úřadujících vládců tak zachraňovali „jen“ Novak Djokovič a Rafael Nadal, kteří ovšem nezaháleli. Srb připravil Švýcara o rekord v počtu týdnů strávených na prvním místě světového žebříčku, Španěl zase dorovnal jeho dvacet grandslamových titulů.

I tyto počiny úhlavních rivalů motivovaly elegantního rodáka z Basileje k náročné pouti zpět.

„Cítím, že příběh ještě není u konce. Rád bych se dostal tak vysoko, abych znovu mohl soupeřit s nejlepšími hráči a vyhrávat největší turnaje.“

Zároveň si však velmi dobře uvědomuje, že tituly nemůže očekávat hned. Možná už nikdy. Ve Švýcarův neprospěch totiž hovoří nejen absence zápasové praxe, ale také úctyhodný věk 39 let a konkurence mnoha mladých dravců lačnících ukrojit si svůj díl tenisové slávy.



Proto Federer s předstihem hlásí: „Doufám, že kolem Wimbledonu už budu na sto procentech, od té chvíle pro mě opravdu začne sezona. Do té doby uvidím, jak to půjde.“

Pro úspěšný comeback bude Švýcar potřebovat především bezbolestnou spolupráci svého nadvakrát operovaného kolena: „Bude určovat, jaký bude můj návrat, jaké budou mé výsledky a jak dlouho můžu ještě tenis hrát.“

Thiem: Doufám, že se vrátí silný

Maestrovo tělo po neplánovaném, ale vítaném oddychu drží, jeho opětovná přítomnost v tenisovém prostředí vzbuzuje mimořádnou pozornost a pozitivní ohlasy.



„Samozřejmě jsme rivalové, ale stejně se rád dívám, jak hraje,“ nechal se slyšet Rakušan Thiem, nasazená jednička podniku v Dauhá. „Pořád jsem jeho velký fanoušek, proto mě opravdu těší, že je zpět a že se na něj mohu znovu dívat. Doufám, že se vrátí silný.“

Sám první Federerův soupeř, Brit Evans, už měl možnost okusit Švýcarovu formu na vlastní raketě, v posledních týdnech spolu oba tenisté trénovali.

„Vypadal fit, takže pokud bude zcela v pořádku, pak to rozhodně bude náročné,“ předvídá Evans. „Šanci vidím v tom, že vytáhnu svůj dobrý tenis a zkusím ho dostat do potíží. Půjdu si zápas užít a když to nedopadne dobře, nic se nestane. Pokud vyhraju, bude to skvělé.“



Také Federer pronáší před utkáním podobné výroky. Bez ohledu na výsledek bude spokojený.

„Při odchodu z kurtu budu šťastný, protože jsem znovu hrál turnaj,“ předesílá. „Vím, že lidé si budou myslet, že měřítkem pro mě budou jen tituly, trofeje, finále a semifinále, a mám radost, že o mně takto přemýšlí. Ale upřímně, má očekávání jsou úplně jiná.“