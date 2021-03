Federerův pomalý návrat. Bez trpělivosti by spadla gilotina, říká kouč

Příští týden absolvuje vyhlížený comeback v Dauhá, kde se na kurty vrátí po více než roční pauze.

„Pak možná nastoupí v Dubaji a následně se hned vrátí k přípravě, aby si v průběhu dalšího tréninkového bloku vše odpracoval,“ popsal pro AP jeho agent Tony Godsick.

Federer tím pádem nezamíří do USA a vynechá velký turnaj v Miami, kde obhajuje titul (z roku 2019, loni se na Floridě nehrálo).

Proč tedy vůbec letí do Kataru?

Protože potřebuje – jazykem doby řečeno – data o svém stavu. Protože navzdory veškerému optimismu stále není jasné, co s ním udělala dvojitá operace pravého kolena, jež Federera drží v zápasové nečinnosti od února 2020 a semifinále Australian Open. Letošek má pro Maestra dva vrcholy: Wimbledon a olympiádu v Tokiu. Tam chce být ve špičkové formě.

„Podstatné je pohybovat se vpřed – klidně šnečím tempem,“ pronesl Pierre Paganini, jeho dlouholetý kondiční kouč. „Potřeboval neuvěřitelné množství trpělivosti, aby se do tohoto bodu vůbec dostal. Trpělivost je vlastnost, kterou lidi u Rogera dostatečně nedoceňují. Nemít ji, gilotina už by dávno spadla. Když tak nad tím přemýšlíte, je to vlastně skoro šílené. “

Muž se jménem virtuóza tím v rozhovoru pro švýcarský list Tages-Anzeiger vystihl podstatu věci.

Federer, sám umělec s raketou, v létě oslaví čtyřicátiny. Vyhrál prakticky vše, co šlo. Vyděláno má i pro svá praprapravnoučata. Je milován po celém světě. A stejně se ve sportovně tuze pokročilém věku pustil do nejisté mise.

„Po druhé operaci bylo jeho koleno obzvláště křehké,“ přiznal Paganini – tyto detaily o stavu Federerova zdraví jsou k dispozici poprvé. „Po Wimbledonu 2016 měl pauzu až do Austrálie, ale svaly mu tehdy nezmizely. Teď přišlo totální přerušení veškeré činnosti, potřeboval dlouhý čas na zotavenou, pomaličku jsme začínali až v červenci. Svalstvo bylo třeba znovu vybudovat. Museli jsme si často dávat přestávky a vyčkávat, jak tělo zareaguje.“

Občas se zapomíná, že možnost sledovat Federerovo umění není nic samozřejmého. A už vůbec ne nic, co by mělo trvat věčně.

„Od těch nejmenších pohybů po operaci až do chvíle, kdy snad zase bude schopný hrát špičkový tenis, jsme ušli opravdu dlouhou cestu,“ naznačuje Paganini, že konec kariéry byl tentokrát hodně blízko. Jeho kondiční kouč proto o možném startu v Dubaji ani nemluví: „Nastoupí v Dauhá a pak uvidíme.“

Těší ho, že jeho přeslavný svěřenec působí v tréninku dobře, zároveň nechce vynášet soudy bez zápasových prověrek: „Tenis není silový sport, klíčová je výdrž.“

A také, jak už víme, vytrvalost. Díky ní by mohla i letos pokračovat památná Federerova soupeření nejen s Novakem Djokovičem a Rafaelem Nadalem, ale také s ještě kurážnějšími protivníky, kterými jsou pro hrající legendu čas a stárnutí.