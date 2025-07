I na jeho zápas totiž Federer zavítal. Dlouho platili za velké rivaly, vždy k sobě ale chovali respekt a často se navzájem chválili. Jinak tomu nebylo ani teď.

„Je úžasné tady Rogera mít. Obrovský šampion, kterého jsem hodně obdivoval. Několik let jsme tady sdíleli trávník a je skvělé, že se na svůj nejúspěšnější a bezpochyby nejoblíbenější turnaj vrátil,“ hlásil Djokovič.

Federer uspěl ve Wimbledonu hned osmkrát, vůbec nejvíce ze všech singlistů. Srb se mu může počtem titulů letos vyrovnat, po pondělní výhře nad Alexem de Minaurem prošel do čtvrtfinále.

„Je to asi poprvé, co jsem vyhrál zápas, když se na mě dívá. Jsem rád, že jsem zlomil prokletí!“ vtipkoval záhy Djokovič před mikrofonem.

„Jinak to byl velmi těžký zápas, čelil jsem několika velmi náročným okamžikům. Někdy jsem si během něj přál, abych měl servis a volej jako pán, co stojí přímo tady. To by mi pomohlo,“ dodal Djokovič ještě k Federerovi.

I Švýcar se smál. Už dávno hodil za hlavu zápas z roku 2019, své poslední finále v All England Clubu shodou okolností proti Djokovičovi, v němž měl dva mečboly, ovšem soupeř nakonec pětisetové drama zvládl o něco lépe.

Zatímco osmatřicetiletý Srb dál válčí na kurtech, Federer už seděl v tradičním formálním obleku v královské lóži s manželkou Mirkou, s níž sledoval zápasy na centrálním kurtu.

Na něj se po Djokovičovi s De Minaurem přesunula ženská dvouhra, konkrétně duel Emmy Navarrové a Mirry Andrejevové. Ani Ruska si při přesvědčivé výhře 6:2, 6:3 nemohla výjimečného pozorovatele nevšimnout.

„Byla jsem ve stresu, poprvé na centrálním kurtu... Snažila jsem se ze všech sil nedívat do lóže, protože jsem věděla, že bych úplně ztratila koncentraci,“ říkala.

Byť to nakonec nezvládla, nezdálo se, že by to její výkon zásadně ovlivnilo. „Viděla jsem tam Rogera a Mirku,“ přičemž se na pár otočila. „Bylo mým snem vidět vás v reálném životě. Když jsem vás oba spatřila, byla jsem napjatá, ale jsem ráda, že jsem se zvládla dál soustředit. Jen jsem chtěla říct: Mirko, vypadáš nádherně, miluju tvůj outfit!“ pravila s úsměvem.

Roger Federer s manželkou Mirkou přichází sledovat zápas ve Wimbledonu.

Ten ukázali i manželé v hledišti, jenže nakonec od kurtu odcházeli v daleko pochmurnější náladě.

Zůstali ještě na poslední duel světové jedničky Jannika Sinnera s Grigorim Dimitrovem. Outsider hrál skvěle, navzdory papírových předpokladům dokonce vyhrál první dvě sady. Jenže v té třetí, za stavu 2:2 musel skrečovat.

Lékař ošetřuje Grigore Dimitrova v osmifinále Wimbledonu. Jannik Sinner pomáhá zraněnému Grigori Dimitrovovi na lavičku.

Po servisu, jímž ukončil čtvrtý game, si nejspíše natrhl prsní sval, ihned se svalil k zemi a okamžitě dával najevo, že něco není v pořádku.

Televizní kamery chvíli poté obrátily pozornost na zasmušilého Federera, o jehož pohledu komentátor v živém přenosu prohlásil: „To je skutečný pohled obavy a empatie.“