Velkolepá sláva. Federer se rozloučí po boku Nadala, fandit bude i Djokovič

V útrobách ikonické haly se od pátku utkají v třídenním klání, jehož hlavním motivem je rozlučka s kariérou Rogera Federera. Akce proto poutá mimořádnou pozornost celého sportovního světa.

Ač jde o exhibici a tým Evropy téměř jistě zvítězí, poslední zápas jednoho z nejlepších a nejpopulárnějších tenistů všech dob láká snad ještě víc než grandslamy.

Jedenačtyřicetiletý Švýcar nastoupí pouze k páteční večerní čtyřhře. Hrát bude s výjimečným parťákem. Ale o tom až později, nejprve ještě připomeňme okolnosti jeho konce.

Roger Federer (vpravo) a Rafael Nadal trénují před startem Laver Cupu v Londýně.

Švýcar poslední duel na okruhu ATP sehrál loni ve Wimbledonu, od té doby se snažil vykurýrovat tělo, aby se mohl ještě jednou ukázat na nejprestižnějších scénách.

Leč v létě vinou vracejících se obtíží zjistil, že už to nepůjde. A proto minulý čtvrtek oznámil, že Laver Cup bude jeho posledním turnajem v kariéře.

V týmu Evropy se potká s Rafaelem Nadalem, Novakem Djokovičem, Andym Murraym, Stefanosem Tsitsipasem a Casperem Ruudem. Pro víkendové dvouhry jej nahradí Matteo Berrettini.

„Bude to šílené, ale krásné. O to víc, když budu mít po boku Novaka, Rafu a Andyho. Skoro to vypadá, že jsem to tak zorganizoval, ale není to pravda,“ liboval si Federer, jaké kulisy bude při rozlučce mít. „S těmihle kluky kolem sebe se při odchodu nebudu cítit sám.“

Na konec splněné přání

Právě švýcarský Maestro vznik celé soutěže, která nese název australského šampiona Roda Lavera, inicioval. Její první vydání přivezl v roce 2017 do Prahy.

Líbivý formát spojující rivaly do týmů tehdy připoutal obří pozornost. Především díky Federerovi, který v té době ještě držel druhé místo světového žebříčku.

Poprvé v historii se na stejnou stranu kurtu postavil společně s Rafaelem Nadalem. Utvořili výjimečný deblový pár, který fanoušci překřtili na duo „Fedal“.

Spolupráce tenisových velmistrů, soupeřů, ale i kamarádů se stala hitem celosvětového sportu. „Velké privilegium,“ cenil si tehdy Španěl. „Zážitek na celý život,“ přidal Švýcar.

Svou premiérovou spolupráci ozdobili vítězstvím, načež se zase rozlétli ke svým sólodráhám. Federer od Prahy 2017 získal už jen jediný grandslamový titul, Nadal slavil hned šestkrát. Celkem mají působivých 42 pohárů.

A v pátek večer v Londýně znovu spojí své síly. Přesně tak, jak si Federer před začátkem akce přál. „Bylo by skvělé, kdybych si mohl v posledním mači kariéry zahrát s Rafou,“ pravil na začátku týdne.

Před pěti lety se takto Rafael Nadal (vlevo) a Roger Federer radovali při Laver Cupu v Praze z výhry nad párem Jack Sock, Sam Querrey.

A když ve čtvrtek kapitáni obou týmů vydali nominaci pro první hrací den, oba legendární borci v té evropské skutečně figurovali.

„Bude to jistě velmi speciální a těžké. Hlavně pro Rogera, ale i pro mě,“ očekává Nadal. „Jeden z nejdůležitějších hráčů v mé kariéře – pokud ne vůbec ten nejdůležitější – odchází.“

Proti sobě poprvé nastoupili už v roce 2004, celkem se utkali čtyřicetkrát s bilancí 24:16 pro Nadala.

Laver Cup 2022 5. ročník v Londýně Probíhá od pátku do neděle, každý hrací den se skládá ze dvou dvouher a jedné čtyřhry. Za výhru v pátek získává tým jeden bod, v sobotu dva a v neděli tři. Hraje se na dva vítězné sety, za stavu 1:1 rozhoduje super tiebreak do deseti bodů. Tým Evropy kapitána Borga tvoří Federer, Nadal, Djokovič, Murray, Ruud, Tsitsipas a Berrettini, kapitán McEnroe má v týmu Světa Fritze, Tiafoea, Socka, Augera-Aliassimea, Schwartzmana a de Minaura.

Společné skóre si budou chtít vylepšit na 2:0. Střetnou se s ryze americkou dvojicí Frances Tiafoe, Jack Sock. Druhý jmenovaný hvězdám čelil už v Praze.

Nyní však bude zejména Federer v odlišném rozpoložení. „Jsem nervózní, protože jsem tak dlouho nehrál. Chci ukázal slušnou úroveň nejen kvůli sobě, ale i kvůli fanouškům a celé soutěži,“ uvědomuje si své závazky.

Nicméně po prvních trénincích v Londýně hlásil: „Jsem docela překvapený, na jaké jsem úrovni.“

O víkendu bude už jen z lavičky podporovat své spoluhráče. Jistě se v něm bude prát mnoho emocí. Smutek, nostalgie, nejspíš i úleva, že má celý proces za sebou.

„Nejsem si jistý, jestli to všechno zvládnu, ale budu se snažit,“ přiznal ve čtvrtek.

Ale krásnější rozlučku si nemohl přát. Vždyť poprvé v pětileté historii Laver Cupu se na něm sešli Federer, Nadal, Djokovič i Murray.

Zbylí tři velikáni patří rovněž k veteránům, a tak je brzy čeká podobná ceremonie jako Federera.

Ač jistě půjde o dojemné dny, snad je přesvědčí, aby v boji s věkem ještě chvíli vytrvali.