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Je velká šance vyhrát! Kouč o Menšíkově zázračném zotavení i práci na nedostatcích

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Robert Rumler (v zeleném) i hlavní kouč Tomáš Josefus (vpravo) teď v Paříži prožívají krásné i krušné časy. | foto: Profimedia.cz

Stanislav Kučera
  9:00
Když má Jakub Menšík s sebou na turnaji svého cestovního trenéra Roberta Rumlera, je velká pravděpodobnost, že dosáhne na povedený výsledek. Ne že by snad hlavní kouč Tomáš Josefus odváděl špatnou práci, to vůbec! Ale Rumler má štěstí, že sledoval zatím všechny významné milníky v kariéře mladého českého tenisty.

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V roce 2024 s ním byl v Dauhá, kde Menšík poprvé postoupil do finále akce ATP, zatímco Josefus musel kvůli nemoci zůstat doma.

Také loni v Miami hlavní kouč posílal rady jen na dálku, jelikož očekával narození dcery. Dohled proto znovu převzal Rumler – a byl z toho senzační triumf na Masters.

„Nevím, jestli je to štěstí, nebo nějaká moje zásluha. Ale s Kubou máme dobrou chemii, po turnajích s ním cestuji už od jeho čtrnácti let. A zatím se nám vždycky dařilo,“ popisuje Rumler pro iDNES Premium.

Mediální tlak je obrovský, pak se musí zase připravit na zápas... Hlavou je nastavený výborně. Snažíme se ho udržet v turnaji, ať nemusí myslet na nic jiného, je pořád ready a takzvaně nevypne.

Kouč Robert Rumler o Jakubovi Menšíkovi

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