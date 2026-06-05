Je velká šance vyhrát! Kouč o Menšíkově zázračném zotavení i práci na nedostatcích

V roce 2024 s ním byl v Dauhá, kde Menšík poprvé postoupil do finále akce ATP, zatímco Josefus musel kvůli nemoci zůstat doma.
Také loni v Miami hlavní kouč posílal rady jen na dálku, jelikož očekával narození dcery. Dohled proto znovu převzal Rumler – a byl z toho senzační triumf na Masters.
„Nevím, jestli je to štěstí, nebo nějaká moje zásluha. Ale s Kubou máme dobrou chemii, po turnajích s ním cestuji už od jeho čtrnácti let. A zatím se nám vždycky dařilo,“ popisuje Rumler pro iDNES Premium.
Mediální tlak je obrovský, pak se musí zase připravit na zápas... Hlavou je nastavený výborně. Snažíme se ho udržet v turnaji, ať nemusí myslet na nic jiného, je pořád ready a takzvaně nevypne.