Rizoto šestkrát v řadě mi už stačilo, směje se Bouzková. Dopřála si pizzu s nutellou

V neděli večer středoevropského času úspěšně zvládla v Jižní Americe turnajové finále proti Maďarce Udvardyové, ale na odpočinek nebyl čas.
Dobrou hodinu se v okolí kurtu podepisovala dětem, jedné z přítomných holčiček dokonce věnovala usměvavého plyšového medvídka, kterého dostala za odměnu. Samozřejmě kromě trofeje a finančního obnosu.
Ovšem ještě než nabrala směr letiště, dopřála si specialitu, na kterou se celý týden tak těšila. „Dala jsem si pizzu s nutellou!“ Netradiční kombinace, za kterou by ji z Itálie zřejmě vyhostili, jí přišla k chuti. „Během turnajů nikdy sladké nejím, ale šestkrát v řadě jsem měla k večeři rizoto s rybou, takže už jsem potřebovala změnu. Něco úplně jiného,“ popisuje Bouzková.
Při letu do Evropy si k lepšímu spánku snažila pomoct melatoninem, ale usnula teprve hodinu před přistáním. Až na pohodlném loži hotelu Marriott v centru Bielu poprvé pořádně zabrala.
V pondělí večer zavřela oči a probrala se bez budíku až krátce před desátou dopoledne. Od týmu dostala volnost, dokonce byli připraveni ji i omluvit z mediálních aktivit, pokud by spala až do oběda. Nicméně Bouzková se do švýcarského národního tenisového centra dostavila s úsměvem a únava na ní nebyla znát.
Během úterního odpoledne si poprvé vyzkouší zdejší kurt a ukáže se v akci nové reprezentační kapitánce Barboře Strýcové, již bude chtít zaujmout natolik, aby ji vybrala do pátečních a sobotních singlů.
Strýcová je připravená dát Bouzkové, kterou v Bielu před devíti lety na turnaji porazila, dostatečný prostor k řádné aklimatizaci. „Nemá to snadné, ale po vítězném turnaji se vám cestuje dobře. Kdyby finále po třech hodinách ztratila, byl by to jiný příběh,“ říká kapitánka.
|
První titul mimo Prahu. A teď na Švýcarky. Poradí si Bouzková s jinými podmínkami?
Aspoň povětrnostní šok Bouzkovou nečekal. Přivítalo ji prosluněné Švýcarsko, kde už se teploty v posledních dnech pohybují kolem dvacítky. „Ráno tady bylo trochu chladněji než v Bogotě, ale teď už to není velký rozdíl,“ vykládala krátce po úterním poledni.
Nicméně turnaj v Kolumbii jí sebral hodně sil. „V té nadmořské výšce to byl fyzicky náročný týden. Naštěstí jsem finále otočila a všechno dobře dopadlo,“ rozplývá se. Ovšem věří, že českému týmu dokáže pomoct. A proti švýcarskému výběru v čele s rozjetou Belindou Bencicovou to bude rozhodně třeba.