Darderi je v římském semifinále, noční zápas narušil kouř z fotbalových oslav

Utkání začalo až hodinu před půlnocí kvůli dešti, jenž zpozdil program, navíc ho přerušil kouř z ohňostrojů z nedalekého Olympijského stadionu. Fotbalisté Interu Milán totiž po výhře nad domácím Laziem slavili Italský pohár.
Čtvrtfinálový zápas nečekané okolnosti přerušily v závěru úvodního setu. Jódar vedl 6:5. Dým v areálu Foro Italico zhoršil viditelnost a také na chvíli vyřadil elektronický systém na čarách. Domácí Ital po pauze trvající 20 minut skóre srovnal a vybojoval i tiebreak, byť prohrával 2:5.
Přemožitel druhého nasazeného Alexandera Zvereva se ve druhé sadě za stavu 5:4 dostal ke dvěma mečbolům, ale postup ještě nezavršil. Prohrál 5:7. Poté už byl čtyřiadvacetiletý Darderi pánem kurtu a vyprovodil o pět let mladšího Španěla s kanárem.
„Je to největší vítězství kariéry, hlavně protože je to tady v Římě, fanoušci mi moc pomohli. Bylo to náročné, začali jsme v jedenáct večer, kurt byl hodně pomalý... Ale jsem poprvé v semifinále, připadám si jako ve snu,“ řekl Darderi v televizním rozhovoru na kurtu ve dvě hodiny ráno. O finále si zahraje proti Casperu Ruudovi z Norska.